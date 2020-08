“Mi padre está secuestrado”: Tomás Uribe confesó que no tiene aspiraciones políticas

Tras la detención de Álvaro Uribe, algunas personas comenzaron a ubicar a su hijo, Tomás, como una carta para que el apellido del expresidente continúe en la política, y con su entrada al Centro Democrático, muchos pensarán que comenzaría vida política.

Sin embargo, a través de su cuenta de Twitter, Tomás Uribe confirmó a qué entró al partido creado por su papá, y además argumentó que el exsenador “está secuestrado”.

Según lo dio a conocer, su rol dentro del partido será solo como asesor, pues por ahora no le interesa estar inmerso en la política: “Oscar Iván Zuluaga me invitó a participar en un comité informal del Centro Democrático. Mi rol es de consultor. Espero aportar análisis cuantitativo frío y sobrio. No aspiro a cargos ni a curules. No es momento de aspiraciones. Mi padre se encuentra secuestrado”, sostuvo.