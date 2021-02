El presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó en una entrevista que el país atraviesa un complejo momento por culpa del covid-19, y que no es el momento de revocatorias, como algunas personas, incluso de su partido, han promovido en el territorio.

Según le dijo el mandatario a Noticias Caracol, “Colombia y el mundo están en medio de una pandemia. Atender esta emergencia requiere la coordinación del gobierno nacional, gobernadores, alcaldes y, por supuesto, de toda la sociedad. Este no es momento de revocatorias, este no es momento de polarización, este no es momento de pugnas políticas”.

Iván Duque pide no “fracturar la sociedad” con revocatorias

“Tenemos que enfrentar esto todos unidos. Que entendamos que la pandemia no se ha ido. Avanzaremos con el proceso de vacunación, pero seguirá en 2021. Necesitamos la coordinación de todos y no la fractura de nuestra sociedad”, añadió el mandatario, quien pidió que los procesos no tengan sesgos políticos.

Es de anotar que en el momento se adelantan 11 procesos de revocatoria en el país, entre ellos en Medellín, contra Daniel Quintero Calle, y en Bogotá, contra Claudia López.