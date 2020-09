¡Ida y vuelta! Ministro de Defensa y senador Robledo se dicen de todo en Twitter, y se denunciarán

De ida y vuelta. Así han sido los últimos trinos entre el ministro de Defensa, Carlos Holmes, y el senador Jorge Robledo, luego de que el gobierno no ofreciera las disculpas exigidas por la Corte, alegando que apelarán la decisión.

El primero en emitir un comentario fue el senador, al afirmar que “incumplir las sentencias judiciales y violar la Constitución que juró cumplir. A partir de este momento los invito a que nos manifestemos masivamente en respeto a la democracia y la separación de poderes”.

#CarlosHolmesRenunciePor incumplir las sentencias judiciales y violar la Constitución que juró cumplir. A partir de este momento los invito a que nos manifestemos masivamente en respeto a la democracia y la separación de poderes. — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) September 24, 2020

Por su parte, Holmes no se quedó quieto y le respondió: “Eso de quien viola la ley lo van a resolver los jueces porque presentaré denuncia contra usted por múltiples delitos. Ya es hora de que deje de creer que la inviolabilidad parlamentaria es inmunidad o impunidad”.

.@JERobledo Eso de quien viola la ley lo van a resolver los jueces porque presentaré denuncia contra usted por múltiples delitos. Ya es hora de que deje de creer que la inviolabilidad parlamentaria es inmunidad o impunidad. — Carlos Holmes Trujillo (@CarlosHolmesTru) September 24, 2020

Sin embargo, ahí no quedó todo. El senador Jorge Robledo replicó el tuit de Holmes y aseguró que no tiene miedo, y que además adelantará las acciones pertinentes: “No le temo a su amenaza ministro. Porque usted sabe que para hacerlo tendrá mentir y violar la ley otra vez, como mintió y violó la ley sobre el Senado y las tropas de EEUU. Sabido está que una denuncia falsa no le lavará sus culpas, que sí son ciertas, por ministro que sea”.

No le temo a su amenaza @mindefensa.

Porque usted sabe que para hacerlo tendrá mentir y violar la ley otra vez, como mintió y violó la ley sobre el Senado y las tropas de EEUU.

Sabido está que una denuncia falsa no le lavará sus culpas, que sí son ciertas, por ministro que sea. https://t.co/3NBRYpRknA — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) September 24, 2020

Y al final, Holmes se defendió:

.@JERobledo Amenaza no, Senador. Lo que haré será acudir a los derechos que me garantizan la Constitución y la Ley para desvirtuar las infamias que usted acostumbra lanzar contra mi, bajo la sombrilla de la inviolabilidad parlamentaria que confunde con inmunidad o impunidad. — Carlos Holmes Trujillo (@CarlosHolmesTru) September 24, 2020

Por toda esta situación, Robledo le recordó al presidente del Senado la citación para moción de censura urgente, que sacaría del cargo al ministro, si así lo deciden en el Congreso.