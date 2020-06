Los gobernantes del coronavirus

Cuando todo esto pase y la contingencia del coronavirus sea una coyuntura de la que podamos hacer balance, empezaremos a mirar más allá de los cuidados básicos a la salud y a la economía en los que tenemos que concentrarnos ahora.

Sólo en ese momento podremos hacer juicios de valor y realmente entenderemos la estatura de nuestros dirigentes, algunos habrán sobrepasado de lejos las débiles expectativas que se tenía de ellos por ser mandatarios primíparos, y otros lamentablemente se habrán quedado anclados en la crisis.

En la ciencia política de los Estados Unidos todo se explica a través de fenómenos o de efectos, hay uno bien particular que casa de maravilla en este contexto, se llama Rally ‘round the flag. El politólogo John Muller lo explicó en 1970 cuando demostró con cifras que la popularidad de los presidentes desde Truman hasta Johnson se había incrementado una media de 26 puntos porque al estar en medio de una dificultad (guerras, roces diplomáticos, etc) la ciudadanía no se enfoca en los problemas del día a día, sólo mira la crisis y ve a quien la enfrenta con la capa de superhéroe, de la que hablaban Freud y LeBon en la Sicología de las masas.

En Colombia el ejemplo más claro de esto lo vemos en el impresionante salto de los números de aprobación del presidente Iván Duque: en sólo dos meses creció de 23% a 52%, ¡29 puntos! Casi lo mismo que ganó el presidente George H. W. Bush cuando lanzó la Operación Tormenta del Desierto en 1990.

La decepción –comprobada- de este fenómeno acecha a los actuales gobernantes: una vez pasado el hervor de la crisis, Bush bajó a su aprobación habitual sólo 8 meses después.

El lugar común en el que se quedan muchos dirigentes es seguir viviendo eternamente en medio de la crisis, y en períodos tan cortos de mandato (4 años) se ven atrapados en un espiral del que pocos pueden salir. Terminarán inmortalizados como los gobernadores y alcaldes del coronavirus, la gente recordará que entregaron 20 computadores y 30.000 mercados; pero con lo efímera que es la opinión pública, sus promesas de campaña y sus planes de gobierno quedarán sólo en folletos. Así le pasó a Ernesto Samper, de quien se decía que si hubiera podido gobernar –en vez de tener que defenderse- habría sido muy buen presidente.

Hasta abril de 2020 se perdieron 5,4 millones de empleos en Colombia -en mayo podrían ser más-, detrás de cada uno de esos muchos números hay una historia familiar, que no entiende de macroeconomía, pero tendrá que ver cómo en un mes se derrumbó su vida.

De lo que le digan (¡y hagan!) ahora los alcaldes y gobernadores a esas familias dependerá que los números en negro que ganaron caigan en picada o se mantengan para demostrar verdadero liderazgo.

Muchos sólo seguirán hablando del coronavirus…