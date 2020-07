¡Lo quieren bajar del poder! Estudiantes demandaron al fiscal y lo podrían dejar sin puesto en agosto

Una demanda ante el Consejo de Estado, presentada por dos estudiantes de derecho, abrió la posibilidad para que el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, sea relevado de su cargo y, si todo prospera como ellos esperan, podría pasar para el mes de agosto.

En diálogo con Blu Radio, uno de los estudiantes, Esneider Mateus, indicó que vienen con un argumento que determinaría que, el presente periodo de Barbosa terminaría en agosto.

Según indicó Mateus, ya existe precedente de esta denuncia, en 1995. Además, explicó que este es “un ejercicio académico en el que estamos rescatando una discusión que no es nuestra, que no es nueva, porque es una discusión que incluso se ha dado desde la elección del fiscal Valdivieso en 1995”.

Fiscal barbosa estaría solo designado hasta que terminara el periodo de Néstor Humberto Martínez

La polémica radica en que, según los demandantes, Barbosa no debería estar cuatro años durante el mando de la Fiscalía, ya que apelan que su elección no es personal sino institucional. En ese orden de ideas, consideran que no debería estar por el tiempo completo mencionado anteriormente, sino solo hasta la fecha en la que acabaría el liderazgo del entonces funcionario Néstor Humberto Martínez.

“Se presentó con Montealegre y se dio una decisión del Consejo de Estado que sentó el precedente. Lo que nosotros decimos es que la situación, tal como existe está generando una problemática gravísima”, indicó el estudiante a la emisora.