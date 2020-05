Esta semana el Gobierno evaluará la apertura gradual de regiones donde no hay Covid-19

El presidente Iván Duque afirmó que con su equipo técnico de trabajo evaluará la posibilidad de “dar pasos graduales” que les permitan retomar vida productiva a las regiones que no tienen casos de Covid-19, pero enfatizó que esto se haría sin dejar de proteger a los adultos mayores, a los jóvenes y a los niños.

“Esta semana estaremos trabajando con todo el equipo técnico para ver cómo en esos lugares (donde no hay covid-19), y de la mano con las autoridades podemos ir dando unos pasos graduales, que no es en libertad total económica, porque no queremos una expansión exponencial del virus”, subrayó el jefe de estado.

El mandatario agregó que “ciertamente se pueden ir dando pasos medidos, prudentes y, sobre todo, con un claro enfoque de estar obedeciendo las directrices de los expertos en materia de salud”, en particular lo relacionado con los protocolos de bioseguridad.

Indicó que en la evaluación participan los ministerios de Salud y Comercio, Industria, Turismo y un equipo de epidemiólogos.

Duque destacó que para dar este paso ha venido hablando con algunos gobernadores, a quienes les reiteró que tanto a los abuelos como a los jóvenes hay que mantenerlos bajo protección en sus casas.

“Hemos venido trabajando, también, con los gobernadores para identificar cuáles pueden ser esos pasos adicionales, pero manteniendo los principios claros: nosotros no podemos arriesgar que los mayores de 70 años estén fuera de sus hogares ni que los jóvenes estén por fuera de sus hogares durante la duración de la Emergencia Sanitaria, porque entendemos que nuestra responsabilidad es quitarle esa velocidad de propagación al virus”, recalcó.

🎥 #EnVivo | #PrevenciónyAcción. El Presidente @IvanDuque responde las inquietudes de los colombianos sobre las acciones del Gobierno Nacional frente al COVID-19. https://t.co/0ZsIdOOqoE — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) May 2, 2020

