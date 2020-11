“Es una tragedia, pero no se puede penalizar”: Roy Barreras sobre penalización del aborto

Desde hace años, el país vive un debate constante sobre si se debe o no penalizar el aborto, y por estos días, el gobierno nacional aseguró que no acompaña la idea de permitir este tipo de prácticas, y que deja en manos del Congreso su penalización, por lo que algunos políticos no están de acuerdo con esa medida.

Uno de ellos es el senador Roy Barreras, quien indicó en sus redes sociales que el proyecto “que pretende que un embrión sea una persona tendría como efectos penalizar la interrupción voluntaria del embarazo, penalizar la píldora del día después y penalizar la fertilización in vitro con el absurdo de que habría en los bancos de embriones personas congeladas”.

Tras este argumento, Barreras señaló que se retrocede en “derechos de la mujer hasta el punto de penalizar su decisión de interrumpir un embarazo no deseado, causado por violación o con malformación congénita”.

Sin embargo, Barreras también aseguró que el aborto “es una tragedia indeseable”, pero finalizó explicando que se debe prevenir “protegiendo a las niñas y mujeres pero no penalizarlo”.