El Senado ultima detalles para regresar a sesiones presenciales en la próximas semanas

El presidente del Congreso, Lidio García, anunció que tras la reactivación laboral de varios sectores, el Senado también trabaja en los detalles para retomar las sesiones presenciales para las próximas semanas.

Por el momento se analizan los protocolos de bioseguridad necesarios para realizar las sesiones.

Según indicó García, “tendríamos todos los protocolos para poder hacer un ‘pico y placa parlamentario’, y si estamos en el Senado, no podrían estar más de 40 personas en la plenaria, si hay una votación, pues salen los que votaron y entran los que están en las oficinas, no pueden entrar asesores, no podrán estar escoltas y solo podrá estar el personal administrativo o legislativo necesario y suficiente”.

Dichas sesiones presenciales se reanudarían a más tardar entre el 18 y 20 de mayo, sin embargo esto se definirá en los próximo días.