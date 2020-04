El decálogo de lo que sería el Aislamiento Preventivo Obligatorio Colaborativo e Inteligente, para enfrentar al Covid-19

El Presidente de la República, Iván Duque dio a conocer decálogo de lo que sería el Aislamiento Preventivo Obligatorio Colaborativo e Inteligente, para enfrentar la pandemia del covid-19 en el territorio nacional.

Durante entrevista en Bogotá, el Mandatario afirmó que sobre el concepto de cuarentena inteligente ya se está hablando en Holanda, Alemania y Suiza, e incluso en los editoriales de medios de comunicación de Estados Unidos.

Dicho Aislamiento Inteligente es necesario tomando conciencia de que ningún país puede permanecer en aislamiento preventivo para evitar la propagación del covid-19.

El Presidente dijo que este virus no se va a ir del país ni del mundo el 27 de abril y recordó que, según expertos, el covid-19 va a permanecer entre un año y año y medio.

“Nosotros no podemos dejar que el virus nos arrebate todo lo que hemos construido a lo largo de la vida, y por eso nosotros tenemos que conciliar entre la protección de la vida, la protección del sistema de salud y, al mismo tiempo, mantener nuestra capacidad productiva, con el fin de que no nos afectemos en términos de empleo y lo que hemos logrado en reducción de la pobreza”, indicó.

En tal sentido, el Jefe de Estado enumeró 10 aspectos clave de lo que debe ser un Aislamiento Preventivo Obligatorio Colaborativo e Inteligente.

En primer lugar, afirmó que: “los niños y jóvenes deben estar en su casa, como mínimo, hasta el 30 de mayo”. No universidades, no colegios, no jardines para que no se conviertan en vectores de propagación”.

La segunda —dijo— es que “los adultos mayores de 70 años, muy juiciosamente, también se mantengan en casa hasta finales de mayo”.

Sobre el tercer aspecto, el Mandatario señaló que “las personas con preexistencia, que las hace vulnerables al virus, también permanezcan en la casa”.

El cuarto y quinto punto, explicó, tienen relación con el transporte aéreo.

Aseveró que se debe mantener el cierre de fronteras, y sobre los vuelos nacionales expresó que es partidario de que no se abran hasta que se haga una evaluación cuando termine la emergencia.

Al referirse al sexto aspecto, el Presidente reiteró que no se pueden reabrir los eventos públicos ni discotecas ni bares.

El teletrabajo

“Séptimo, que nosotros tratemos de hacer todo el teletrabajo posible, invitar a que las empresas lo puedan hacer”.

Con respecto a la octava premisa, explicó que se refiere a los protocolos en materia de seguridad y distanciamiento en los principales sectores de “nuestra sociedad y de nuestra economía”, como el uso de tapabocas.

Al enunciar el noveno aspecto, subrayó que es necesario trabajar de la mano con las autoridades locales para la protección del transporte público, porque “ahí podemos tener muchos focos de aglomeración, y no queremos que esas aglomeraciones nos hagan retroceder en lo que hemos ganad frente al virus”.

Finalmente, el décimo aspecto lo dedicó al distanciamiento social: “Aquí tenemos que recuperar vida productiva mas no la vida social”, y puso como ejemplo los matrimonios y las misas.