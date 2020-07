Luego de que el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos-FND-, Carlos Camargo, confirmara en sus redes sociales que era portador del covid-19, se prendieron las alarmas en la Presidencia de la República, pues este funcionario estuvo en uno de los programas habituales de Iván Duque, que se emiten diariamente sobre las seis de la tarde.

En su cuenta de Twitter, Camargo explicó: “el fin de semana presente malestar, de manera preventiva me realice pruebas para #COVID19. Hoy me fue confirmado el resultado como positivo. Como lo he hecho desde el sábado, continuaré en aislamiento como indican protocolos y coordinando desde casa los asuntos de la FND”.

Camargo y Duque estuvieron juntos el pasado jueves

Durante el habitual programa conocido como ‘Prevención y acción’, el director del FND tuvo una intervención al lado de Iván Duque, por lo que es necesaria de una prueba para validar que el mandatario no se haya contagiado.

Con esta, ya son cuatro las veces que el presidente colombiano se realiza dicha prueba, teniendo en cuenta que en varias oportunidades personas cercanas a él han resultado contagiadas o personas vinculadas con la Presidencia.