“Este Decreto 1174 no es una reforma laboral”: Duque habló sobre el piso mínimo social

El presidente Iván Duque habló sobre la controversia en torno al decreto 1174, que reglamenta el llamado piso de protección social. “A nadie está desmejorando ningún beneficio adquirido”, anunció durante el programa de ‘Prevención y Acción’.

En la noche de este martes primero de septiembre, Duque expresó: “cuando discutimos el Plan Nacional de Desarrollo, se aprobó una figura, la del piso mínimo social, esta busca que personas que ganan menos de un salario mínimo y también aquellas que están en la informalidad, puedan empezar un camino de cobertura de protección para la vejez”.

Asimismo, explicó que el propósito del decreto 1174 es “buscar facilitar ese proceso y generar equidad en nuestro país, ha habido muchas noticias falsas circulando y creo que es importante decir las cosas como son y decirlas de frente, aquí nadie está desmejorando ningún beneficio adquirido”

A través de la cuenta de Twitter de la presidencia, Duque recalcó que “el Decreto 1174 no es una reforma laboral, no es una reforma laboral por decreto y no se está alterando ni cambiando el Código Sustantivo del Trabajo”.

