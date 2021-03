¿Entonces por qué me pegas? Hija de Paloma Valencia la deja mal parada, al hablar del maltrato físico

Amapola, la hija de la senadora Paloma Valencia, se convirtió en tendencia en redes sociales, luego de que la congresista hablara a favor de la prohibición del castigo físico, pero la menor la dejara mal parada.

Es de anotar que en el país se aprobó esta semana la ley que prohíbe “el uso del castigo físico, tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia”.

Ante este panorama, la congresista dialogó sobre la ley con el Diario del Huila, y en medio de su intervención sobre el castigo físico y por qué estaba de acuerdo en que no debería ser legal, su hija la interrumpió, para demostrar todo lo contrario.

Valencia se preguntaba: “¿Será que los niños que no les pegan son descontrolados y totalmente necios y no van a tener ningún límite? No, eso no es cierto”, a lo que su hija, Amapola, le preguntó: “¿Entonces, por qué tú me pegas?”.

La senadora terminó con una sonrisa diciéndole a Amapola que no le pegaba, y ahí quedó el suceso.

Así fue el suceso entre Amapola y la senadora