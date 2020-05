El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, explicó que en agosto próximo comenzará el regreso a clases de estudiantes de colegios y universidades, luego de la Emergencia Sanitaria por la pandemia de la coronavirus, y dijo que se hará bajo protocolos de seguridad y con un modelo de alternancia.

El Jefe de Estado y la Ministra de Educación, María Victoria Ángulo, respondieron las preguntas de numerosos navegantes por Facebook Live sobre la tarea para enfrentar el covid-19.

“Sí, ya empezamos a revisar protocolos. La Ministra ha estado desde el primer día pensando en cómo sería también ese retorno a la presencialidad, pero con un modelo que hemos llamado el modelo de alternancia, donde está trabajo en casa, donde hay presencialidad, donde hay virtualidad”, manifestó el Mandatario.

Agregó que “eso nos ayuda también a adaptar el sistema educativo mientras seguimos conviviendo con una pandemia que no se va a ir en los próximos meses, que va a estar presente en el mundo y frente a la cual nuestra capacidad de adaptación es la que nos va a permitir proteger vidas, recuperar vida productiva y, al mismo tiempo, también, recuperar vida académica, pero con unos protocolos y con unos mecanismos que tengan como prioridad la protección de la vida y la salud”.

Por su parte, la Ministra dijo que la preparación se está haciendo “en equipo con los secretarios de Educación, los rectores, los rectores de universidad, porque tenemos que recuperar la presencialidad con responsabilidad”.

En cuanto al modelo de alternancia, precisó que “es una combinación que depende del tamaño de los cursos, de los grados, del tamaño de las instalaciones. Y que, al final, lo que traduce es cuidar, tener un equilibrio en salud y poder avanzar académicamente”.

El Presidente Duque y la Ministra aclararon que no se unificarán los calendarios A y B de los colegios.

“No, la respuesta es no, no es cierto. No es que se vayan a unificar. Justamente se ha pensado también en esa recuperación de vida académica, pero entendiendo las particularidades de cada calendario, y por eso nosotros lo que hemos dicho, también con mucha claridad, es que empezamos este proceso a partir de julio, pero tendremos a los dos calendarios activamente en el mes de agosto”, explicó el Jefe de Estado.

La Ministra indicó que “se mantienen los dos calendarios y el mensaje que estamos dando es elaborar los protocolos, cuidarnos y trabajar bajo este modelo de alternancia”.