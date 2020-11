Con pullas a Santos, Tomás Uribe dice que no será candidato presidencial

Durante meses, algunos sectores han acercado el nombre de Tomás Uribe como posible candidato a la presidencia para el 2022, sin embargo, ya él ha dejado claro que no aspira a dicho cargo, y volvió a revalidarlo ante la revista Semana, donde aprovechó para enviarle pullas a varios políticos.

En la entrevista, Uribe fue contundente: “No sé de política, no sé de mermelada, no sé de Congreso, y en mis planes no está ninguna candidatura”.

Tomás aseguró que se concentra en los negocios que tiene en la actualidad, y por eso no le seduce la idea de ingresar en la política.

Sin embargo, aunque el tema era sobre su posible candidatura, Tomás Uribe contestó otras preguntas, y aprovechó para hablar de Juan Manuel Santos, asegurando que “el Gobierno que elegimos en 2010 se aburrió del éxito y le dio por probar otras cosas, nos llevó a un proceso de paz que tiene algo destacable porque desmovilizó a 11.000 personas, ¿pero a qué costo?”.

También habló sobre Gustavo Petro, y sostuvo que fue un mal alcalde, cuando administró Bogotá. Finalizó hablando de Sergio Fajardo, y sostuvo que “es una persona que un día dice una cosa y al otro dice otra”, y que hoy en día es el candidato de Santos.