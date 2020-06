¡Los tomó por sorpresa a todos! Líderes políticos hablaron sobre la orden de captura a Aníbal Gaviria

Voté por no darle aval del @PartidoVerdeCoL a Aníbal Gaviria.

Yo prefería al candidato Iván Mauricio Pérez.

Eso no me impide solidarizarne hoy con Aníbal. Capturan a los de la sijin que graban pruebas del narco Ñeñe y al gobernador en caso que no se va a volar y puede aclarar.

