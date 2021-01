Angela María Robledo, actual representante a la Cámara, anunció que no seguirá representando a la Colombia Humana, movimiento político creado por Gustavo Petro, porque según ella, se “quedó sin espacio”.

En una carta publicada en su cuenta de Twitter, la congresista expresó que la decisión la tomó por “circunstancias conocidas, acciones, omisiones e injustificados silencios” por parte del movimiento Colombia Humana, y por eso siente que “me quedé sin espacio político en la Colombia Humana y he decidido renunciar”.

Angela María Robledo venía alejada del petrismo

Aunque apenas se hizo oficial, Angela María Robledo no tenía una buena relación desde que se presentaron las elecciones a la Alcaldía de Bogotá, pues ella se opuso a apoyar a Hollman Morris, debido a las denuncias de violencia intrafamiliar presentadas en su contra, y decidió apoyar a Claudia López.

Por ese motivo, desde la Colombia Humana comenzó a recibir ataques, puntualmente de algunos seguidores, incluso el hijo del senador Gustavo Petro, Nicolás, quien le dijo “interesada”, por seguir otro camino distinto al de su padre.

Ahora, la congresista no dejó claro su futuro, aunque dio pistas de que podría ser precandidata presidencial, aunque no por el partido Verde, como se especula, sin embargo, no descarta ingresar allí.

“Es urgente trabajar una agenda que, construida desde y con las mujeres, proponga caminos y soluciones para el 99% de los colombianos y las colombianas”, indicó.