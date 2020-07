Al fiscal General le podrían quedar solo 7 días de trabajo: admiten demanda para sacarlo

Días atrás, estudiantes de la Universidad Nacional radicaron una demanda en contra del fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, aquejando que él no debería estar en el cargo por cuatro años, sino solo por el tiempo que le faltaba a su antecesor, Néstor Humberto Martínez.

En ese orden de ideas, los estudiantes indicaron que solo podría ejercer hasta el próximo 31 de julio, fecha en la que Martínez habría terminado su ciclo, si no hubiese presentado la renuncia.

Ante este panorama, los demandantes se amparan en que los periodos son institucionales, por el tiempo que dice la norma, y no personales, es decir, que comience a contar apenas sea designada una persona. “Los períodos deben ser siempre institucionales y no personales, so pena de perturbar el equilibrio de poderes y la armonía política que se configuran como principios fundantes de nuestra Carta”, dice la demanda.

Consejo de Estado admitió la demanda

Tras unas correcciones realizadas a la demanda, el Consejo de Estado la recibió y la estudiará. Para eso, deberá hacerlo pronto, pues la decisión se tendría que tomar por tardar, el próximo viernes 31 de agosto.

De ser positiva, el presidente Iván Duque deberá presentar una nueva terna para fiscal, que será escogida por la Corte Constitucional.