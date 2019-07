¡Polémica! Reconocida marca parece querer ‘inducir a adelgazar’ a algunas de sus compradoras

Al parecer, la reconocida marca de moda Forever 21 en EE.UU. envió un polémico regalo a las usuarias de talla grande que ordenaron sus prendas por Internet. Según denunciaron las propias usuarias con ‘unos kilitos de más’, al llegar a casa el pedido y abrir las cajas lo primero que encontraron estas mujeres fueron unas barras dietéticas.

Se trata de un inesperado regalo que no sentó nada bien a las ordenantes, por parecerles que supone un mensaje subliminal para que éstas adelgacen.

“Pasé de una talla 24 a una 18, y sigo siendo una chica de talla grande, así que pedí un par de jeans a Forever 21. Cuando abro el paquete me encuentro con una barrita de Atkins. ¿Qué están tratando de decirme? ¿Qué soy gorda, que debo perder peso? ¿También entregan estas barritas a las que no usan tallas grandes?”, puso una de las afectadas en su página de Twitter.

I went from a size 24 to 18, still a plus size girl, so I ordered jeans from @Forever21 Opened the package, when I looked inside I see this Atkins bar. What are you trying to Tell me Forever 21, I’m FAT, LOSE WEIGHT? do you give these to NON-PLUS SIZE WOMEN as well? pic.twitter.com/ds8kUTs7T7

— MissGG🏳️‍🌈 (@MissGirlGames) July 19, 2019