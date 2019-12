¡Pilas pues!, La policía tiene la lupa puesta en el Valle de Aburrá este 24 de diciembre

Con la intención de velar por una sana convivencia, la Policía Metropolitana hará despliegue especial en el Valle de Aburrá durante la celebración de la Navidad este martes 24 de diciembre.

También las autoridades invitan a los pasajeros de transporte público a no consumir licor durante sus viajes, no perder de vista a los menores de edad y por supuesto a los conductores no ingerir bebidas embriagantes.

El 24 de diciembre del año anterior se presentaron 5 homicidios, de los cuales 3 fueron consecuencia de una riña, lo que se espera este 2019 es que esa cifra disminuya.