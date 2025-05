Foto oficial de la Clausura del Caricom, a la que no llegó el presidente Gustavo Petro. Foto: Cancillería

Petro lleva 48 horas sin trinar y no apareció a la clausura del Caricom ¿Cuál es el motivo de ¨fuerza mayor¨?

Minuto30.com .- Este viernes 30 de mayo, la ausencia del presidente colombiano Gustavo Petro en la clausura de la Cumbre del CARICOM (Comunidad del Caribe), así como su inactividad en redes sociales durante más de 48 horas, ha despertado inquietud y diversas especulaciones en la opinión pública. Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial que aclare su paradero o los motivos detrás de su silencio.

A lo largo de su mandato, el presidente Petro ha sido cuestionado por ausencias en eventos públicos y la cancelación de compromisos, situaciones que han impactado su imagen y la percepción sobre su liderazgo. En octubre de 2024, por ejemplo, se excusó de asistir a un acto en el norte del Cauca, alegando razones de seguridad. En otras oportunidades, ha justificado su ausencia con motivos personales, como la salida del país de su hija menor.

En esta ocasión, la incertidumbre aumentó tras declaraciones de la canciller Laura Sarabia, quien aseguró que el mandatario no asistió a la cumbre por una razón de “fuerza mayor”. Sin embargo, no se ofrecieron detalles sobre la naturaleza del impedimento que no le permitió cumplir con la cita diplomática.

La ausencia del jefe de Estado en un evento internacional de alto perfil y su inusual desconexión de redes sociales —espacios que suele utilizar de manera constante— generan preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Se espera que en las próximas horas la Presidencia de la República emita un pronunciamiento oficial que esclarezca los hechos y brinde tranquilidad a la ciudadanía.

Desplante de petro al presidente de Panamá, José Raúl Mulino

Este viernes 30 de mayo de 2025, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, participó en la 10ª Cumbre de Jefes de Estado y/o de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), realizada en la ciudad de Montería, Córdoba. El evento congregó a líderes y representantes de países del Caribe y América Latina para debatir temas estratégicos de integración, desarrollo sostenible y cooperación regional.

La ausencia del presidente colombiano Gustavo Petro en la clausura del encuentro generó comentarios y preocupación, dado que el mandatario no ha aparecido públicamente ni ha realizado publicaciones en redes sociales durante más de 48 horas. En su representación, la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, ofreció una breve explicación:

“Me gustaría aprovechar para excusar al presidente Gustavo Petro que, por razones de fuerza mayor, no nos pudo acompañar. No se pudo desplazar de la ciudad de Bogotá a acá, pero su corazón y su sentimiento caribeño siempre nos acompañan”, señaló la canciller durante su intervención en la cumbre.

Aunque se ha mencionado un motivo de “fuerza mayor”, no se han entregado detalles específicos sobre la razón que impidió al jefe de Estado asistir al evento, lo que ha incrementado las especulaciones en torno a su estado de salud o posibles asuntos personales.

La inasistencia de Petro a un encuentro diplomático de esta magnitud y su prolongado silencio público contrastan con su habitual presencia activa en redes sociales y eventos oficiales.

