Petro dice que quieren hacer un “caso Lula” y meterlo en prisión.

El excandidato presidencial y líder opositor colombiano Gustavo Petro aseguró hoy que la reciente difusión de un video en el que se le ve recibiendo fajos de billetes que guarda en una bolsa responde a la intención de hacer con él un “caso Lula” y meterle en prisión.

Así lo aseguró en referencia al expresidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva en una controvertida entrevista en la emisora W Radio a la que acudió tras suspender una rueda de prensa que tenía programada y a la que invitó a varios medios de comunicación que, al final, pudieron hacer preguntas.

Según Petro, los que llama “abogados del diablo” y el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, buscan con este caso ponerlo “preso” para que no pueda volver a ser candidato presidencial porque han fracasado otras medidas administrativas en su contra.

“Es decir, no va a haber aspiración presidencial si lo logra: es el caso Lula. Como han fracaso las multas impagables e inhabilitaciones (…) y no han conseguido parar mi candidatura, lo único que les queda, para no hablar de lo que siempre ocurría en Colombia, la única que les queda es ponerme preso y esto tiene esta construcción del caso”, manifestó.

El video fue presentado la semana pasada por la senadora Paloma Valencia, del oficialista Centro Democrático, durante un debate en el Congreso con el fiscal Martínez por el escándalo de corrupción de Odebrecht.

En un principio, Petro afirmó que el dinero se lo entregó el arquitecto colombiano Simón Vélez, algo que éste último desmintió en un comunicado.

Hoy, Petro aseguró no tener claro si fue un préstamo o una donación luego de la negación de Vélez y subrayó que lo recibió en 2005.

Asimismo, indicó que ese dinero, 20 millones de pesos (casi 6.300 dólares de hoy) fue empleado para una campaña interna de la izquierda colombiana llamado Congreso de la Unidad.

En este sentido, el hoy senador indicó que en “campañas pequeñas” como la del Congreso de la Unidad es frecuente no contar con un gerente y por eso en esa ocasión recibió dinero en efectivo, lo que no volvió a hacer.

Sin embargo, reconoció no recordar si en ocasiones anteriores a 2005 recibió dinero en mano para campañas menores.

“Esa plata es para las elecciones que hay en todo el país, internas” del partido Polo Democrático Independiente, al que perteneció en el pasado, dijo y agregó que en esas campañas se mueve “poquita plata”.

Petro también explicó que conoció el vídeo siendo alcalde de Bogotá (2012-2015) y que se lo mostró el ingeniero Juan Carlos Montes, de cuyas manos recibe el dinero.

En el momento en que Montes le mostró el vídeo a Petro, el primero había dejado la administración de la capital colombiana y el hoy senador comentó que tras verlo “entró en depresión” durante una semana y quedó “muy herido”.

En este sentido, comentó que la imagen fue grabada originalmente en formato analógico y posteriormente digitalizado.

Agregó que posteriormente un “hacker” lo obtuvo de forma “criminal” porque, asegura, “no es el autor del vídeo el que lo entrega” a la senadora que lo hizo público.

Finalmente, Petro insistió en que en el vídeo “no hay nada ilícito”, irregular o que “no se haga” en otros casos.

Además, aseguró que le dieron el dinero en billetes pequeños por lo que “eran muchos fajos” y hace parecer que el monto es mayor. Bogotá, 4 dic (EFE)