¿Gustavo Petro cree en el Dios católico? o, ¿en qué cree?

in

En el ámbito político colombiano suele hacerse evidente a qué religión pertenecen los funcionarios públicos, sin embargo, en otros casos hay un misterio sobre en qué cree, o no cree un personaje. Tal es el caso, por ejemplo, de Gustavo Petro.

El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, conversó con la Revista Semana sobre este aspecto, e indicó que sigue la Teología de la Liberación.

Se trata de una corriente teológica nacida en Latinoamérica que tiene una opción preferencial por los pobres y le toma especial atención al contexto socioeconómico y cultural de donde se desarrolla.

Petro contó que tuvo formación católica en su colegio, el cual era regido por curas lasallistas, lugar donde conoció esta corriente.

“Eso a mí me impregnó y siempre vi en este tema de mi acción política una opción preferencial por los pobres”. Además, aclaró que no va a misa ni se la pasa rezando porque en la Teología de la Liberación “lo que importa no es la forma, el rito, sino el compromiso”.

En la misma explicación arremetió contra el uribismo, aseverando que ha “visto católicos que se arrodillan y votan por Uribe para que mate muchachos”.

Para leer más noticias de política ingrese aquí.