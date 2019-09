Pese a líos jurídicos, Alcaldía de Rionegro sigue firme en la construcción del primer tren automático del país y abre licitación

La Alcaldía de Rionegro informó que, de acuerdo con el cronograma previsto, se dará inicio a la etapa de licitación de la construcción del que sería el primer tren automático del país, y el anuncio se da en medio de los líos jurídicos que actualmente atraviesa la obra.

El alcalde del municipio, Andrés Julián Rendón, confirmó que este viernes 13 de septiembre se le dará apertura a la licitación que permitirá la construcción del primer tren automático de Colombia.

Cabe resaltar que la anterior semana, una juez declaró la nulidad del acuerdo y por ende no se podría llevar a cabo dicho proyecto, ya que no aparecen en el Plan Plurianual de Inversiones y fuentes de financiación 2016-2019 del Plan de Desarrollo, y no se sabría con exactitud si el municipio cuenta con los recursos necesarios para la construcción de dicho tren.

Ante esto, el alcalde aseguró que la decisión será apelada, fundamentando que la juez tiene “una incorrecta interpretación frente al cumplimiento de la normatividad que soporta el acuerdo sobre vigencias futuras excepcionales para financiar el proyecto”, según lo indicó la administración municipal en un comunicado.

La apelación la definirá el Tribunal Administrativo de Antioquia.