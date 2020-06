La líder juvenil Karina Rivas Cardona desapareció en Medellín desde el pasado viernes.

La joven hace parte de movimientos sociales en la ciudad y vive en Bello.

Su mamá tuvo un último contacto con ella el sábado a la 1:00 am, desde ahí no se sabe de su paradero.

Durante este miércoles se realizará un consejo de seguridad en la ciudad para evaluar las circunstancias que rodean su desaparición.

¡Ayuda! Nuestra hermana Karina Rivas Cardona salió de su casa el viernes y no ha regresado. Su mamá tuvo un último contacto con ella el sábado a la 1:00 am, hoy es martes y no sabemos de ella.

¡Ayúdennos a encontrarla!

**Karina Vive en Bello pero el viernes estuvo en Aranjuez. pic.twitter.com/MEvOfjvzgY

— Daniela Maturana Agudelo (@dany_matu) June 17, 2020