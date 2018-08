¿Perder es ganar un poco?

Veía el domingo a Angélica Lozano gritando ¡Ganamos! al cierre del conteo (o preconteo para ser exacto) de la consulta anticorrupción.

Tengo entendido que con la cifra que arroja ese preconteo, no ganaron, perdieron. Si fuera así hubieran pasado el umbral. Uno no gana cuando mete 6 goles y el contendor le metió 7. No falta el “pastuso” (lo digo con respeto, solo hago alusión a la clasificación de chistes) que si metieron 6 goles, sale a decir que golearon al oponente. Pues sí, pero es que el oponente también los goleó, y más.

No creo que Claudia López y Angélica Lozano hayan convocado la consulta, o hayan payaseado a sus colegas (y a sí mismas) con el reggetón simplón ese, ni mucho menos que se hayan recorrido todo el país… ¿el país? perdón, todo Bogotá (que era su interés) repartiendo volantes, con el fin de sacar un voto menos que el necesario para pasar el umbral, no creo.

Claro que si acudimos al verdadero, verdadero fin de la consulta, que es medir el aceite a las elecciones del año entrante frente al candidato del Centro Democrático, pues sí, ahí sí, ganaron. Porque en el fondo a la señora López poco le importaba bajarle el sueldo a los congresistas (menos si ella ya no lo era, sí, como la reelección de Santos), los pliegos tipo, o los tres periodos ¡que va! A ella solo le importaba saber cuántos votos movilizaba en Bogotá, y en segundo lugar, la exposición mediática que ello le contraía (exposición que le fascina, eso sí pa’ qué), y eso lo logró, pues dos millones seiscientos mil votos es una cifra poco despreciable en la capital. Y claro, como buena politiquera de pueblito costeño, saldrá a decir que todos esos votos son de ella. La veré en su campaña a la Alcaldía diciendo a matiné, vespertina y noche que ya obtuvieron dos millones seiscientos mil votos en agosto de 2018, que esos votos son suyos, que por ella votarán todos ellos, inclusive el Presidente Duque.

Así que a quienes no creían que la consulta era una especie de “primarias” el “GANAMOS” de Angélica Lozano los aterriza a una dura y cruda realidad, la realidad política de la astucia Mockusiana (firmo contratos pero no me inhabilito) de la sagacidad fajardista (me tiro en Antioquia pero les pido el voto) o de la hipocresía lopística (armo una consulta con la bandera anticorrupción, los hago creer que es por anticorrupción, pero la verdad es una inmensa “mamola”), la política del “no todo vale” mientras lo hagan los otros, yo sí puedo decir “ganamos” cuando perdemos, yo si puedo poner de cabeza de lista a un patriarca senil que jalone un montón de votos y lo hago posesionar a la berraca para no dar de que hablar, ni dar la razón a los detractores de esta hábil maniobra (aunque en la posesión ratifique ante propios y extraños esa senilidad de la manera más patética posible), porque yo soy el dueño de la moral, quien más duro grita y quien más histriónicamente gesticula, yo sí, ¿y qué?

Está tomando carrera un discurso maniqueo de que como yo soy impoluto, adamantino e integérrimo y ustedes no, yo sí puedo hacer trampa, porque cuando yo la hago no es trampa, pero cuando ustedes la piensan sí lo es (aunque no la hagan), porque ustedes son el partido de Uribe, y eso es suficiente. Porque además mis serias investigaciones deciden quién es parapolítico y quién no, mis estridentes berridos de poseida determinan quién es honesto y quién no, mis improperios e insultos califican de paraco, sanguijuela de alcantarilla o corrupto a quien a mí no me guste, porque me retracto de injurias así calificadas por la jurisdicción, cuando me dé la gana, cuando no, no.

La consulta pues, auqnue perdida en las urnas, será gananciosa en los medios, que le extenderán tapete rojo a las elecciones del año entrante a las perdedoras/ganadoras que tendrán una tribuna de 300 mil millones de pesos para contar una derrota electoral, como una victoria política y a quienes lo vaticinamos (sin necesidad de bola de cristal) al menos ya no nos podrán decir “estás loco, esa señora sería incapaz de algo así”.