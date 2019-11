Películas de Netflix que jugarán con tu mente

Si te gusta la psicología y las historias complicadas, te traemos un top 5 de las películas disponibles en Netflix que resultarán todo un juego mental y pondrán a prueba tu cordura y capacidad de análisis.

Estas películas pueden hacer pasar un verdadero mal rato a quienes solamente quieren sentarse y esperar que les cuenten una historia. En estas tramas, el espectador antes de una simple narración encontrará casi un rompecabezas que posiblemente deberá visualizar más de una vez para entender lo que acaba de ver.

Aquí nuestra lista de las ‘películas psicológicas’ que puedes encontrar en Netflix:

5. EN LA HIERBA ALTA

Basada en una narración por entregas de Stephen King, es el más reciente estreno de la plataforma basada en una narración del literato. Como suele suceder, las historias de King son tan complicadas y fantásticas como para transportarlas con “amabilidad” a la gran pantalla y “En la hierba alta” es uno de esos casos.

La trama parece tratar con sencillez una pareja de hermanos que al escuchar el auxilio de un niño en medio de un campo de hierba se dan a su rescate, sin saber que las cosas allí dentro se van a complicar más de la cuenta.

Lo que algunos usuarios han juzgado como una película mala-malísima es en realidad un juego mental para el espectador que, de soportarlo, deberá visualizarla más de una vez para que todo tenga sentido:

4. EL JUEGO DE GERALD

Una vez más Stephen King se hace presente con una historia que nos narra el “idílico” encuentro de una pareja que decide irse a su casa de campo para alejarse de la cotidianidad de la ciudad y conseguir salvar su matrimonio. Pero lo que empieza como un juego inofensivo entre ambos se torna en una pesadilla en donde al final no sabemos qué es real y qué es ficción en medio de una trama pavorosa y por momentos verdaderamente estresante.

A su final, quedarás con la sensación de que probablemente has visto algo muy bueno (y de todo sentido) pero no lo has entendido:

3. EL BAR

Cinta española del aclamado director Alex de la Iglesia que toma una situación sumamente cotidiana para ponerte a jugar ajedrez con sus víctimas. Una mañana capitalina un café-bar abre sus puertas como de costumbre para los que quieran tomar su desayuno o el típico café matutino, pero en cuanto los comensales se ven forzados a permanecer dentro del establecimiento, el sentido de supervivencia y la cordura de cada uno se pondrá a prueba para lograr salir con vida del lugar.

“El bar” posiblemente es de esas películas que parecen rayar entre lo absurdo y el terror, pero su trasfondo no es más que un retrato de la verdadera conducta humana:

2. CAM

En tiempos donde las modelos web cam ya dejaron de ser un completo tabú, “Cam” (o también conocida como “Cuenta bloqueada”), nos narra la historia de una estrella en ascenso en el gremio de las web camers que, justo cuando ha alcanzado el status soñado por encima de sus compañeras, aparece una rival idéntica a ella que viene a bajarla del primer lugar.

Esta cinta tiene la capacidad de mantener en vilo al espectador frente a los obstáculos que se le presentan a la protagonista en su camino, así como jugar deliberadamente con su juicio mientras ella enloquece y nos enloquece a nosotros de paso:

1. ANIMALES NOCTURNOS

Provocadora cinta que nos habla sobre las consecuencias de los ciclos sin cerrar y todo lo que el rencor desencadena. Con unos siempre espectaculares Jake Gyllenhaal y Amy Adams, “Animales nocturnos” nos narra lo que parecen ser dos historias paralelas de las cuales una es real y la otra no, ¿o ambas?

Una historia con un thriller intenso y unas actuaciones desbordantes que invitan a verla una segunda vez no solo para entenderla sino también para intentar sentir la sensación que se tiene al verla por primera vez:

¿Cuál nos faltó?