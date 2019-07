“Pedazo de WEBÓN” le dice Amparo Grisales al usuario que la llamó “abuela”

La actriz Amparo Grisales insultó y le dijo “¡ÁBRASE!” al tuitero que la llamó “abuela” a través de un trino en esta red social.

Todo empezó porque un usuario de Twitter que se hace llamar Fernando Triviño trinó: “#LasMunecasDeLaMafia2 y la abuelita Amparo Grisales”, tagueando a la actriz en el tweet. De inmediato Amparo se dio cuenta y le respondió como se lo merecía.

“Qué lindo sería ser abuela! Pero no lo soy!! Y ud. no tiene mamá? Además la edad no tiene nada que ver con ser abuela! Conozco abuelas muy jóvenes y bellas!! Qué bueno no conocer un pedazo de webón como ud. Ábrase !!!”, fue el trino de la intérprete que ya cuenta con más de 400 Me gusta y está siendo retwiteado por toda la red.