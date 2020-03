Paulina Vega le aceptó cita a “Suso” después de reclamarle por decir que eran novios

El domingo 1 de marzo en el programa “The Suso’s show” se presentó una situación cómica en el momento en el que Paulina Vega, que se hizo presente por medio de un video, le reclamó a “Suso” el por qué estaba diciendo que ella era su novia.

La ex-Miss universo estaba invitada al show junto a sus compañeros jurados de “A otro nivel” Diego Torres, Greeicy Rendón y Paola Jara.

Al no poder asistir la presentadora envió un video que fue proyectado en medio del programa en el cual decía en tono de broma “’Suso’, ¿cómo así que andas diciendo que soy tu novia? Si tu no me has invitado a comer”.

El comediante no dejó escapar oportunidad y le respondió quizás también en modo de broma “cuando quieras comemos”, siguiente a esto se escuchó la voz de la Miss Universo 2015 confirmando la invitación de “Suso”.

Más adelante “Suso” se le declaró en Twitter a la bella Paulina.