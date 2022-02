«No la dejan» Paulina Rubio porque Thalia no canta con ella

La cantante mexicana Paulina Rubio desmintió una vez más que aún haya rivalidad con Thalía, su ex compañera de Timbiriche. A poco tiempo de que inicie su gira musical ha invitado a Thalía para que canten juntas, pero que supuestamente «no la dejan».

Paulina empezará su gira con la también cantante Alejandra Guzmán, pero hace tan solo unas horas contó que ha invitado en repetidas ocasiones a Thalia, pero que «no la dejan» y «no quiere»

Tras ser cuestionada sobre Thalía, la cantante de ‘Ni una sola palabra’ también reveló que sí ha pensado en tener una colaboración con la también actriz.

Paulina Rubio contó que Thalia «no quiere» cantar con ella.

«Pues no la dejan, hombre. No sé, ya me ha dicho que ‘no’ varias veces porque no la dejan, pero ella se lo pierde», expresó Paulina Rubio.

Y es que desde hace tiempo se ha hablado de una supuesta rivalidad entre las famosas desde que estuvieron en Timbiriche.

