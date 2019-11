Patrullero que perdió un ojo tras el ataque de un vándalo en las protestas hizo un llamado a la ‘reconciliación’

Un patrullero de la Policía Nacional identificado como Walfran Enrique Narváez, se pronunció después de perder su ojo izquierdo mientras acompañaba las marchas de los últimos días y recibir el impacto de una piedra en el rostro.

El uniformado de 27 años de edad y oriundo de Santa Marta cuestionó a la persona que lo atacó preguntándole por qué lo hizo si ‘ambos tenemos una familia’ y asegurando que los dos son seres humanos ‘que sienten y quieren’.

“A mí me cayó una piedra inmensa, cómo sería de grande que me traspasó el protector frontal del caso y me afectó el ojo… la lesión fue tan grave que lo perdí (…) Por mi niña y las futuras generaciones hago un llamado a la reconciliación, a la unión, a respetarnos como personas y a valorar y respetar el don divino de la vida”, aseguró el uniformado.

Al detallar lo que le ocurrió, el patrullero aseguró que iba de parrillero con su compañero en una moto y se dirigieron de urgencia a atender desmanes por parte de sujetos que agredían a ciudadanos y al acercarse recibió la piedra en el rostro, por lo que perdió su ojo.