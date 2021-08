El partido con Quindío, de la fecha 6, abre las puertas para que los jugadores de Atlético Nacional que no han debutado con el equipo en la Liga BetPlay II-2021, puedan hacerlo.

Video reportaje: Partido con Quindío, abre puerta para debut de contrataciones

Salvo Felipe Aguilar, que fue titular con el ‘Verde’, en la jornada anterior en el Estadio La Independencia, y Yeison Guzmán, que ingresó en el remate del juego y sumó algunos minutos, el resto de contrataciones no han podido debutar con con el conjunto antioqueño en la Liga.

Una buena oportunidad para hacerlo será el partido de este sábado, en el Polideportivo Sur.

Alejandro Restrepo indicó que hasta ahora el equipo no ha repetido un once titular, en este semestre, por lo que no sería de extrañarse que las contrataciones sean incluidas en la nómina para este encuentro.

Por: @Jaider_Escobar