“El paro no puede ser un ‘acordeón’ para recoger propuestas”: Gobierno a líderes de la movilización

Después de varios días de intentar dialogar directamente con el Comité Nacional del Paro, el Gobierno Nacional planteó que se deben tener posiciones claras y organizadas de parte de los líderes de la movilización para poder lograr acuerdo entre ambas partes.

El pronunciamiento fue hecho por el director del Departamento Administrativo de Presidencia, Diego Molano, quien habló en Blu Radio para asegurar que esta movilización no puede ser un ‘acordeón’ que recoge propuestas a diario.

“Aquí lo fundamental es que han señalado 13 temas, pero no conocemos el alcance. No podemos decir que vamos a negociar si no conocemos el alcance (…) Por eso, con toda la disposición hemos pedido que clarifiquen cuál es el alcance de esas peticiones. Esto no puede ser como un acordeón que uno amplía todo el tiempo, hay que acotar”, planteó el funcionario del Gobierno.

Este viernes la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez también cuestionó la actitud de los líderes del paro planteando que no estarían mostrando disposición para acabar con los problemas y diferencias, por lo que se ha cuestionado la intención que hay para acabar la movilización.