Paola Jara se sincera sobre los chismes que le inventan con Jessi Uribe

La cantante de música popular, Paola Jara, decidió hablar con Revista Vea para dejar claro todos los chismes que le inventa con Jessi Uribe, entre los que destacan la supuesta “mechoneada” que le habría pegado Sandra Barrios, la exesposa del jurado de ‘Yo me llamo’.

“Han inventado de todo, que la esposa me ‘mechoneó’, a los días me sacaron un video porno y hace poco me volvieron a mandar otro diferente. Hacen fotos y montajes conmigo… Dijeron que ella me había ‘mechoneado’ en un camerino, después de un concierto, y nunca, cuando en mi vida nos han presentado. Han inventado cuanta cosa, ¿te imaginas donde eso hubiera sido verdad?”, declaró Paola a la publicación.

Con estas declaraciones Paola deja claro que Sandra jamás la ha agredido, que ella no ha tenido ninguna relación de Jessi y que tampoco ha protagonizado videos para adultos, palabras que coinciden con las confesiones que ha hecho Uribe, quien también niega cualquier tipo de relación sentimental con Jara y hasta sigue diciéndole esposa a su exmujer.