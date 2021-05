Polémica han generado en algunos sectores las declaraciones de la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, quien se refirió a los hechos de violencia generados en medio de las manifestaciones del Paro Nacional durante el debate de moción de censura en contra del ministro de defensa, Diego Molano.

“Ustedes no hablan de las estructuras gubernamentales incendiadas como el Palacio de Justicia ayer en Tuluá. Ustedes no hablan de todos los bienes de colombianos que han sido afectados, ustedes no hablan de las empresas que se están quebrando y la gente que se está quedando sin empleo por los bloqueos, ustedes no hablan del desabastecimiento por sus bloqueos”, dijo Holguín refiriéndose a las bancadas de oposición.

“¡No engañen más! Y no engañen a los colombianos ni a la comunidad internacional y dejen de estar llorando por un solo ojo, porque ustedes además están inflando las cifras y condenado sin el debido proceso”, añadió la congresista.

Su respuesta se volvió viral en las redes sociales, y desató todo tipo de comentarios en su contra.

Así fueron las declaraciones de Paola Holguín:

«Dejen de estar llorando por un solo ojo» dijo la senadora uribista @PaolaHolguin .Inaceptables las personas que habitan el congreso de este país, completamente desconectadas de la realidad y con mentalidades asesinas y reduccionistas. #ParoNacional26M #ParoNacional #colombia pic.twitter.com/M3Jw6OzgyC — Colectivo Vestigios (@cvestigios) May 26, 2021

La senadora uribista @PaolaHolguin le dice a una víctima del ESMAD que perdió el ojo «deje de llorar por un solo ojo». Su declaración es una forma de decirle al ESMAD siga sacándole los ojos a los jóvenes. Esa es la fuerza política que gobierna hoy a Colombia. pic.twitter.com/b44Ql7R1k1 — Hollman Morris 🚇🌳👩🏽‍🎓 (@HOLLMANMORRIS) May 26, 2021

C A N A L L A “Dejen de estar llorando por un solo ojo”: Paola Holguín senadora del Centro Democrático. Por semejante indolencia le pedimos perdón a 41 jóvenes con lesiones oculares ocasionadas por el Esmad durante el @ParoNacional26M. pic.twitter.com/O3d62ZOqrO — Jorge Rojas Rodríguez (@jerojasrodrigue) May 26, 2021

A la senadora @PaolaHolguin le recomiendo leer nuestro especial: “Perdí el ojo, pero no los sueños”.https://t.co/fLr9Hl8Bj4

Porque la ignorancia y la desidia por el dolor del otro se pueden curar con información. pic.twitter.com/9yG75yQmqu — Felipe Morales Sierra (@elmoral_es) May 26, 2021

