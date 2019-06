¡Otro chicharrón! Se suspende orden que obligaba al traspaso de pacientes de Medimás a otras EPS

Medimás obtuvo lo que quería, luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le concediera el recurso de apelación con el que le pone un ‘tate quieto’ a las medidas que ordenaban a dicha EPS a trasladar a los afiliados a otras entidades y que la Superintendencia de Salud revocara su habilitación.

Son casi cuatro millones de usuarios lo que van de un lado a otro, y no saben qué pasará con la EPS. La decisión de liquidar o no a Medimás ahora está en manos del Consejo de Estado, quien será la entidad que decida si continúa o no prestando el servicio de salud.

Ante esta decisión, Medimás debe estar en la capacidad de seguir atendiendo a sus afiliados, hasta el momento en el que se defina si se liquida o no.

Magistrada ponente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca concede el recurso de apelación a Medimás y Prestnewco, entre otras, ante el Consejo de Estado, frente al fallo del pasado 10 de abril que retira habilitación a la EPS para operar. pic.twitter.com/EdhR21Vwar — UNITRACOOP (@somosunitracoop) 11 de junio de 2019

La decisión que emitió el Tribunal confirma que se aceptan los recursos interpuestos, además de Medimás, por Prestnewco, Cafesalud EPS y Saludcoop EPS.