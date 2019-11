¡Otra que se agarra con María Fernanda Cabal! Ahora es Margarita Rosa De Francisco la que le responde en Twitter

Primero María Fernanda Cabal se agarró con la cantante Adriana Lucía por trino sobre el caso de Dilan Cruz y ahora le respondió un desatino a Margarita Rosa De Francisco sobre el himno nacional, que obviamente la actriz y escritora no dejó pasar.

Margarita Rosa generó polémica con el trino que publicó en su perfil oficial de Twitter sobre el himno nacional, que le parece todo un “bodrio”. Esto le pareció una completa falta de respeto a la senadora y obviamente tenía que hacer eco de su desacuerdo con “la niña Mencha”.

“El ataque a los símbolos patrios es otro rasgo del izquierdópata y del anarquista. Ella es una capitalista exitosa, tristemente desadaptada”, escribió Cabal en la red social, entre muchos otros insultos que recibió Margarita por su desafortunado trino. Sin embargo, De Francisco no dejó pasar la respuesta de la senadora y le respondió con altura: “María Fernanda, no lo llamaría “ataque” propiamente. Opino que nuestro himno está lejos de ser una gran pieza. En cuanto a “desadaptada”, dices bien. Nunca podré adaptarme a la ideología de tu partido y su demente pretensión de símbolo patrio”.

Margarita también aprovechó para pedir perdón por su comentario.

No puedo negar que el himno colombiano no me parece bonito. Pero les pido disculpas por haber hecho un chiste sobre eso en un momento tan inoportuno. Abrazo a todos y perdón.

— Margarita Rosa (@Margaritarosadf) 25 de noviembre de 2019