Osorio tiene “tres candidatos” para llegar a Nacional, pero uno de Pasto es el que más suena

Minuto30.com- Atlético Nacional ya había cerrado la bolsa de fichajes para el 2020, pero la inesperada salida de Daniel Bocanegra hacia el balompié paraguayo, le obligó a abrirla nuevamente.

El ‘Verde’ tiene la necesidad de suplir la ausencia que dejó la partida de su referentes de la zaga durante años, Alexis Henríquez y Bocanegra.

Así pues, las directivas avanzan en la búsqueda del defensa para cubrir las falencias del fondo.

Según manifestó este viernes el entrenador Juan Carlos Osorio, en rueda de prensa, están analizando las opciones.

“Tenemos tres candidatos”, aseguró el estratega risaraldense, tras la práctica matutina del equipo.

En inicio se creyó que el que llegaba era Jorge Segura, quien en entrevista con Minuto 30 expresó su deseo de llegar al ‘Verde’, pero al parecer el vallecaucano quedó descartado y su futuro estaría en Millonarios.

Así las cosas, Atlético Nacional habría enfocado todas sus energías en la contratación de Geisson Perea, quien la última temporada estuvo con Deportivo Pasto.

Las directivas del conjunto ‘Volcánico’ han reconocido que hay un interés por el jugador y por ende es improbable que lo tenga en cuenta para el debut en la Liga I-2020, frente a Millonarios, pues de jugar quedaría inhabilitado para llegar al ‘Rey de Copas’.

Al respecto fue indagado este viernes Juan Carlos Osorio, quien no desmintió que le interese este jugador, pero tampoco lo certificó.

“Estamos midiendo las consecuencias de lo que puede ser la ida o no de Andrés (Reyes), no me quiero apresurar en esa decisión; también entiendo que hay que tomar una determinación pronto por el inicio de la Liga”, comentó el DT.

Además de Pasto, Perea ha jugado en Once Caldas, Real Cartagena, La Equidad, Universitario Popayán y Centauros de Villavicencio.

El zaguero tiene 29 años de edad, 1,82 metros de estatura y se caracteriza por un buen juego aéreo tanto en defensa como en ataque.