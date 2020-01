Osorio augura que si Gustavo Torres “sigue así”, llegará a la Selección Colombia

Minuto30.com- Gustavo Torres quiere mejorar la imagen que dejó en Atlético Nacional en el pasado y va por muy buen camino, en esa intención.

El delantero ingresó al terreno al cierre del primer tiempo del partido frente a La Equidad, en el Estadio El Campín, donde anotó dos goles que fueron definitivos para que su equipo lograra la remontada y se quedara con el triunfo.

No en vano, el jugador fue elegido como la figura del partido y asistió a la rueda de prensa a entregar su testimonio, el cual centró en un agradecimiento al director técnico Juan Carlos Osorio.

“Desde el primer momento que me saludó me dio ese voto de confianza, yo estaba pasando por una situación complicada”, contó Torres.

El jugador contó que no vivía gratos momentos cuando regresó al ‘Verde’, a finales del semestre anterior, pero el entrenador risaraldense le tendió la mano.

“Llegué a Nacional con muchas dificultades, pero la palabra de él, la confianza que me dio me motivó mucho”.

El futbolista aseguró que no alcanzan las palabras para agradecerle al estratega. “Todo esto es gracias a él, esto me obliga a hacer las cosas de la mejor manera, a responder a la confianza que él me ha dado”, subrayó.

Juan Carlos Osorio reaccionó de inmediato a las palabras de Gustavo Torres, las agradeció, y se despachó en elogios para su dirigido.

“Hay que darle mucho mérito a él, que está sabiendo aprovechar esta gran oportunidad que nos dio el fútbol, que nos dio la vida”, manifestó por su parte, el director técnico del ‘Rey de Copas’. “Para mí es un honor trabajar con él”, agregó el estratega.

Incluso el orientador fue más allá y auguró que si el jugador mantiene el nivel que ha mostrado de entrada, puede soñar en grande, en muchos aspectos.

“Es un hombre que tiene mucho futuro en el fútbol colombiano y me atrevería yo a decir que de continuar así puede aspirar a grandes cosas en el campo internacional, e incluso a nivel de Selección”, concluyó.