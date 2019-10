Oposición tailandesa fue llamada “escoria de la tierra” por el jefe del Ejército

El jefe del Ejército tailandés, el general Apirat Kongsompong, llamó “escoria de la tierra” a la oposición en una inusual comparecencia en la que también alertó del peligro del comunismo y de la “guerra híbrida”.

Así se manifestó el militar ante un multitudinario público -escolares incluidos- en Bangkok en el que perfiló los principales desafíos del país tras el golpe de Estado de 2014 y las elecciones ganadas por los promilitares el pasado marzo.

“Hay discursos que buscan contentar a los jóvenes pidiendo el fin del servicio militar, reducir el presupuesto de Defensa (…) Escoria de la tierra”, dijo con tono vehemente el uniformado en una referencia velada al programa político del partido opositor Anakot Mai (Nuevo Futuro).

Durante su comparecencia, el jefe del Ejército proyectó varios vídeos del Ejército, así como varias fotos del actual monarca, Vajiralongkorn, durante su participación en las operaciones militares contra los comunistas en los años 70.

De aquella época proviene la expresión “escoria de la tierra”, un insulto usado por los grupos promilitares para insultar a los estudiantes en la campaña contra grupos izquierdistas que culminaron en la masacre en la Universidad de Thammasat de 1976 en Bangkok.

Apirat destacó que el deber de los militares es defender la monarquía y la unidad del país en medio de los que llamó una “guerra híbrida” que incluye “propaganda” y ataques cibernéticos por parte de los “comunistas”, incluidos profesores y académicos izquierdistas, y otros grupos.

También aseguró que la seguridad ha mejorado en el conflicto separatista de las tres provincias sureñas de mayoría musulmana Pattani, Yala y Narathiwat, donde han muerto unas 7.000 personas desde 2004.

Apirat, nombrado jefe militar el año pasado, también criticó sin citarlo por su nombre al presidente y cofundador del Anakot Mai, Thanathorn Juangroongruangkit, por su breve encuentro la semana pasada con Joshua Wong, líder estudiantil de las protestas en Hong Kong.

El militar sugirió que la visita de Wong tenía una “agenda oculta” e incluso podría formar parte de una “conspiración”, sin especificar contra quién o qué.

La crítica de Apirat se produce al día siguiente de que la Embajada de China en Bangkok emitiera un comunicado calificando de “irresponsables” a los políticos tailandeses que se reunieron con Wong y exigiendo “cautela” por el bien de las relaciones bilaterales.

En su página de Facebook, Thanathorn respondió que solo habló cinco minutos con Wong en un evento organizado por The Economist en el que coincidió con él y otros participantes y negó cualquier implicación con las protestas de Hong Kong contra las autoridades chinas.

“Fue la primera y la única vez que me he encontrado con Joshua Wong. Nunca he estado involucrado con ningún grupo político en Hong Kong y no tengo intención de hacerlo en el futuro. Anakot Mai y yo tenemos el objetivo de trabajar por la democracia y el desarrollo de Tailandia”, escribió el político opositor.

Desde la abolición de la monarquía absoluta en 1932, el Ejército tailandés ha tomado el poder en 13 golpes de Estado, además de dar otros nueve fallidos, y el país ha tenido un total de 20 constituciones y estatutos provisionales.

El actual jefe castrense se ha negado a descartar la posibilidad de que se produzca otro golpe militar en el futuro.