Habiendo tenido el privilegio de gerenciar hospitales en los últimos 15 años, puedo decir honestamente que en ningún momento ningún médico, general o especialista ha hecho algo que se aproxime a un examen físico completo como nos lo enseñaban en 3er semestre de medicina en la materia semiología clínica, incluso tomar una historia médica ha sido un ejercicio asombrosamente superficial.

Estas observaciones no pretenden ser críticas. Podría argumentar que, dado que “el motivo de consulta “ no se refería al corazón, los pulmones, el abdomen o el sistema neurológico, un examen físico completo era innecesario. Pero como asisti la escuela de medicina en la década de 1980, tenía la importancia de la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación grabada en mi alma clínica emergente.

Las páginas y páginas de hallazgos que escribimos basados en extensas historias y exámenes físicos se conformaron a un patrón de detalles extraordinarios que se nos exhortó, de hecho se nos exigió que describiéramos. Pero no hoy! O, al menos, no en la práctica cotidiana de la medicina.

El examen físico parece haberse convertido en un anacronismo, un vestigio remanente, de atención clínica.

Realmente no se si llorar o celebrar la falta de tocar en el buen sentido de la palabra, a nuestros pacientes .

En muchos sentidos debemos alegrarnos.

Ahora tenemos muchas ayudas diagnósticas de avanzada como resonancia magnética con contraste y tomografías PET-CT, ECG, exámenes de ultrasonido y ecocardiografias entre otras.

La precisión de la medicina tecnológica moderna triunfa sobre cualquier cosa que nuestros sentidos humanos defectuosos puedan detectar. Los médicos con los que he podido tener el placer de trabajar han sido en su mayoría magníficos. Pero sus roles han sido extrañamente ambiguos.

En muchas ocasiones la consulta médica prescinde rápidamente de las razones clínicas, pasando a lamentaciones entretenidas y escandalosas sobre el manejo político del país, en el mejor de los casos,pero con toda seguridad se circunscribe a hablar de fútbol o a denigrar de los malos manejos en el hospital.

Otra es más fría, incluso helada, gritando el nombre de un paciente en medio de la clínica. Se espera que el paciente siga al consultor como un estudiante malcriado de la escuela. Al entrar al consultorio te sientas y luego ves una cara inexpresiva y bastante aterradora leer el informe de patología (o lo que sea) desde una computadora.

De una manera desarmadoramente directa, y sin una sombra de contacto visual, usted aprende si la última pieza de tejido extraída está libre o no de enfermedad. El médico es impasible, inconmovible, ya que emite su pronostico y si es malo , no hay ningún vestigio de compasión y humanismo .Y a través de todos estos intercambios, no hay contacto.

De hecho, lo contrario. Separación absoluta Sin examen de manos. No hay búsqueda atenta de ganglios linfáticos agrandados. Sin sensación de pulso, radial, braquial, carotídeo u otro. No se mide la presión arterial . Ninguna inspección o palpación del precordium .No hay auscultación del corazón. Sin percusión o auscultación del tórax. Sin examen abdominal. Y el sistema nervioso puede simplemente no existir.

Evitar el contacto es una mala medicina.

Estoy tan cautivado como cualquier otro por las nuevas tecnologías médicas. Honro (de hecho, ahora dependo) del descubrimiento de nuevos medicamentos para controlar afecciones que antes no se podían tratar. Admiro los logros de los médicos en un entorno clínico cada vez más presionado.

Pero un examen clínico no se trata solo de obtener evidencia para armar un diagnóstico diferencial. El examen clínico, y el lugar central de contacto en ese examen, se trata de fomentar una conexión física y mental entre el médico y el paciente.

El tacto significa la naturaleza humana de la situación en que se enfrentan el paciente y el médico. El tacto humaniza esa situación. El tacto genera confianza, tranquilidad y un sentido de comunión. El tacto se trata de fomentar un vínculo social de simpatía, compasión y ternura entre dos extraños. El tacto puede incluso transmitir la idea de supervivencia.

Por eso siempre he luchado y lucharé para que las nuevas generaciones de médicos sean humanos tratando humanos carentes de lo más valioso de un ser humano : La Salud

#humanizarlasalud