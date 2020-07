Si quieres triunfar Toca Puertas

Ve tras lo que quieres. No te conformes con poco, si lo puedes tener todo.

Ayer hablaba con mi socio en una de mis empresas y le decía lo importante de tocar puertas para concretar los proyectos.

Toqué puertas a un editor en el periodico La Prensa, (sin cita) y gracias a eso escribo y he escrito cientos de columnas en periódicos y revistas locales e internacionales.

Toqué puertas en un Municipio para trabajar como Asesora Legal, (sin cita) obtuve ese mismo dia la posición que solicitaba, supervisando más de 300 personas, y el segundo salario más alto del Municipio. Fui con una propuesta estructurada y con tanta fe en mí, que el Alcalde no pudo decir que no.

Toqué puertas para obtener mi trabajo como Asesora Legal de Presidencia del Senado, siendo la abogada más joven y mejor pagada. Toqué puertas para luego dirigir una agencia gubernamental en una región en mi país Puerto Rico y lo logré.

Toqué puertas y terminé dirigiendo una Institución carcelaria con excelentes auditorías, revolucionando con ideas creativas el sistema correccional.

Toqué puertas para ser profesora universitaria, logrando asistencia perfecta en clases que iban a eliminar, creando programas de conciencia social y obras de teatro con los estudiantes.

Toqué las puertas de uno de los productores más prominentes de la industria musical, ganador de Grammys Latinos, que trabaja con artistas como Olga Tañón, entre otros, para que produjera las canciones de mis artistas Kayan y John Dee. Nos fuimos para Medellín, Colombia y lo logramos.

Solos no podemos lograr todo lo que nos proponemos. Es raro que alguien toque tu puerta y te ofrezca lo que deseas.

Tienes que ir a buscarlo. Punto. No es casualidad el éxito. Se planifica. Cuando yo quiero algo, voy tras eso. No me avergüenza tocar las puertas de los mejores.

Primero, porque creo en lo que les presento y segundo porque lo que busco es excelencia y triunfar. TOCA PUERTAS. Es una de las claves esenciales para tener éxito.

Abogada, empresaria, conferencista internacional y Directora de la Fundación Baila Corazón. Visita si sitio web: www.latinasempowerment.com