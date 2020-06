Un técnico terco

Los amantes y conocedores del fútbol identifican fácilmente a Gerardo el “Tata” Martino, el argentino reconocido entre muchos otros, por dirigir a Paraguay entre los años 2001 y 2007, el Barcelona de España, las selecciones de argentina y la mexicana.

A principios de septiembre del 2019, tuve la fortuna de encontrármelo solo en el aeropuerto el Dorado, a la espera de hacer conexión rumbo a México.

Mi pasión por el fútbol y la vena periodística que siempre llevo me impulsó acercármele, saludarlo y preguntarle si podía sentarme con él ¿es usted periodista? Me preguntó, a lo que de inmediato le respondí que sí, pero que no trabajaba en ningún medio.

Con su marcado acento argentino me dijo “venga pues hablemos de fútbol”

Para ese entonces Aldo Antonio Bobadilla estaba confirmado como técnico del Deportivo Independiente Medellín y como el “Tata” lo dirigió en la selección paraguaya, centré la conversación en su nombramiento.

En todo el tiempo que estuvimos dialogando, noté que el argentino al referirse al nuevo timonel rojo se explayó en elogios y como un padre que le da un consejo a su hijo manifestó que no debería ser tan terco si quería alcanzar los objetivos propuestos.

Cuando nos despedimos se me quedó grabada la palabra terco para Aldo pero igual me pregunté ¿Qué técnico no lo es? También me cuestione ¿Y si por serlo, no alcanza los objetivos propuestos?

La decisión que ha tomado el estratega rojo en la salida y llegada de jugadores es a mi consideración una terquedad de su parte, de manera especial en la de Caicedo y Pertuz puesto que no avaló su continuidad.

Muchos hinchas poderosos celebraron la salida de la “Pantera” quizás por su falta de gol, otros en los cuales me incluyo consideramos que se debía aguantar más y sobre todo cuando se le explota sus condiciones como pivot que es su mayor característica.

Lo de Pertuz ha sido visto como un ciclo cumplido y el no contar con el respaldo de Bobadilla, los directivos del Deportivo Independiente Medellín a pesar de tenerlo como un referente, tomaron la decisión de prescindir sus servicios.

Lo de Carlos Daniel Monges podrá ser en lo que respecta a salida y llegada de jugadores la mayor terquedad de Aldo Antonio Bobadilla. Medellín no puede seguir siendo un laboratorio de experimentos donde se venga a probar suerte como la de este paraguayo quien proviene de un equipo de segunda de su natal país.

Sí, todos los técnicos de una u otra manera manejan su terquedad, pero de igual manera sus intereses, por ello esperamos los hinchas del Deportivo Independiente Medellín que la de Aldo sea una que permita cuando se reanude el campeonato causada por esta crisis del COVID19, la que lo lleve a cumplir sus objetivos tanto en la Copa Libertadores como en la Liga Betplay del fútbol profesional colombiano que no es otra que la ilusión de ser campeones

@emecorrea