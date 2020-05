Los contractualistas definen la constitución como un pacto social y nuestra sociedad no es la excepción. En nuestra Carta Magna se condensa nuestro acuerdo básico, el consenso constitucional, lo que queremos como grupo social, nuestros principios y valores, nuestros derechos, deberes y nuestro Estado, como instrumento de la sociedad para realizar los propósitos comunes.

No es posible elevar nuestra conciencia colectiva, ni reconocer, valorar, ni aprender a respetar nuestros bienes públicos, si no conocemos nuestro acuerdo básico, si no conocemos nuestra Constitución, si no nos apropiamos individual y colectivamente de nuestros derechos y deberes, si no tenemos claras las herramientas para exigirle al Estado que se cumplan los fines como sociedad, para el beneficio común, si no aprendemos a respetar ese pacto social como fundamento de nuestro desarrollo social y económico.

Es imperativo que comprendamos el papel fundamental que tiene la Constitución en la vida de cada uno de nosotros, por esta razón presenté un proyecto de ley que busca desarrollar una ciudadanía moderna, patriótica, porque solo desde allí podemos conseguir una integración de las diferencias que existen dentro de la sociedad.

Una ciudadanía activa es indispensable para una democracia deliberativa, en la que entre todos los ciudadanos se forma una voluntad colectiva, una sociedad civil fuerte que permita un debate público que enriquezca y nutra el Estado de opinión.

A pesar de que la Constitución vigente ha regido por casi tres décadas, casi ningún colombiano reconoce sus derechos fundamentales, la forma para garantizarlos y mucho menos cuáles son sus deberes. Además, en Colombia, por varias razones, el consenso constitucional ha sido endeble. De manera que pretendo por esta vía, aumentar la legitimidad de nuestra Carta Política, de nuestro Estado y de nuestras Instituciones.

Este proyecto pretende aumentar el conocimiento cívico de la Constitución Política y establecer medidas para fortalecer la enseñanza de la cátedra constitucional en los colegios. También propongo la creación de una ceremonia en que se declare el conocimiento, el acogimiento y aceptación de la constitución y posterior entrega de la cédula de ciudadanía.

Esto impulsa a que todo aquel que quiera ser ciudadano colombiano, deba conocer nuestra carta de navegación y declarar de manera libre y voluntaria que acepta y se acoge al pacto social contenido en ella.