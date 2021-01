Una revocatoria no es viable si no es fundamentada en criterios reales que se relacionen directamente con un plan de desarrollo de una ciudad, de lo contrario, es un mecanismo que solo tiene fines políticos y electorales no sanos y que alimentan irracionalmente la ferocidad de la desinformación.

Esta es la realidad que se vive en Medellín, pues se ha inscrito una revocatoria que no tiene pies ni manos, todos sus criterios reales son basados en una oposición que pierde terreno electoral que empezó a promoverla desde que el actual alcalde Quintero tomo posesión del cargo, pero más allá de eso, se han disfrazado de movimientos ciudadanos incautando ingenuos y personas sin mayor conocimiento sobre el tema para acumular firmas sin ser claros con su propósito.

Cuando un dirigente toma decisiones, muchas de ellas son impopulares, pero lleva un costo político hacer lo correcto, esto quiere decir que las decisiones tomadas son pensando en la comunidad y no en el beneficio de los políticos de siempre.

Pero si vamos a ver la consecuencia del plan de desarrollo de Medellín, ésta se ha realizado con rigurosidad, se ha hecho con esfuerzo un trabajo dedicado, pensado en la ciudad y en la propuesta de convertir a Medellín en el Valle del Software y el Medellín Futuro que todos queremos; así vemos como proyectos de gran envergadura se proponen y se ejecutan, proyectos que vienen de administraciones pasadas tienen continuidad, empresas que buscan invertir en Colombia se han asentado en Medellín, esos son algunos ejemplos, además de construcciones que van en línea con la Medellín futuro propuesta en campaña por Daniel Quintero, centros de estudio y muchos otros proyectos que buscan beneficio social, todo esto se ha hecho en medio de una pandemia que ha arrasado con la esperanza de los medellinenses y ha fracturado la confianza en la economía debido a medidas que nos afectan a todos, pero que dan cierta tranquilidad porque cuidar la salud de los medellinenses es lo primero que se debe cuidar en una sociedad. A diario vemos como obras, proyectos y trabajo por la comunidad se desarrolla en medio de las dificultades presentadas por la problemática de la covid, pero los servidores de la Alcaldía trabajan incansablemente para cumplir las metas propuestas.

El ejemplo más claro de que las cosas se están haciendo bien, es el megaproyecto Hidroituango que generó una crisis social, ambiental y un revolcón político en el país que destapó una de las ollas más podridas de la historia en EPM, el tiempo le está dando la razón al Alcalde y a la gerencia de EPM.

En ese sentido, sería muy ingenuo pensar que no hay razones políticas, pues los grupos que están detrás de los aparentes movimientos ciudadanos, tienen intereses encaminados a lo que puede pasar en la ciudad en las próximas elecciones en caso de que no prospere esta iniciativa, sabiendo que Antioquia y específicamente Medellín, siempre han sido el fortín político de uribismo en Colombia. De hecho, la bancada uribista en el concejo de Medellín, en su mayoría, no está de acuerdo con la revocatoria planteada.

Yo apoyo al Alcalde Quintero y quiero que haya continuidad en el Plan de Desarrollo de Medellín, por eso invito a la ciudadanía a ser rigurosos con la información, a no dejarnos desviar con información falsa, siendo útiles para los deseos de personas que siempre se han atornillado en el poder y tras ellos, la continuidad de la corrupción, personas sin escrúpulos que saben manipular muy bien a la opinión pública y los electores.

