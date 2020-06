La pobreza y “el imperio”

La llamada izquierda en América Latina, especialmente la fracción más alucinada, que sigue los dogmas marxistas, con su discurso miserabilista y fatalista, le echa la culpa de todos los males de la región a los EE.UU, escondiendo con ello las verdaderas causas que afligen a nuestros pueblos; que con la pandemia del Coronavirus originado y propagado desde China, aumentara la pobreza en 30 millones de personas en Latinoamérica y provocará miles de desplazamientos internos, según la ONG Acción Contra el Hambre, a lo que se debe agregar los millones de refugiados que saldrán de sus países en busca de alimentos, teniendo el caso más conmovedor con Venezuela.

Notándose que a las camarillas comunistas en nada les interesa el hambre o la salud de los ciudadanos, ya que lo que les importa es el poder y para ello utilizan la violencia y a los aparatos propagandísticos con lo que buscan perpetuar a sus regímenes; así que el discurso sesgado de la mamerteria seguirá focalizado en contra de USA y en atacar a gobiernos democráticos de la región, a los cuales busca defenestrar, eso sí ocultando al responsable de la Covid-19 o virus chino.

Subrayando que otra parte de la tragedia según el Banco Mundial, será la caída en Latinoamérica este año del PIB en -7,2%, lo que mostraría a la región como la más perjudicada del mundo, gracias al partido comunista chino, con el agregado de que las exportaciones de los países al sur del río Bravo, caerán en el 2020 el -43%, sin embargo el comunismo totalitario como padre de la mentira con sus idiotas útiles y aliados, continuara utilizando esa situación de pobreza como caldo de cultivo para sus torvos fines.

La denominada izquierda en su corriente luciferina, sueña con la caída de “imperio” por el Coronavirus y las protestas anti-raciales; olvidando que el mismo presidente Donald Trump en el discurso anual de la Asamblea General de la ONU el 24 de septiembre de 2019, hizo una exaltación al patriotismo y al nacionalismo rechazando la globalización, lo que es muy disiente acerca del futuro económico de las naciones, amén de la peste china que es un motivo de más, para dejar en cuidados intensivos al comercio mundial.

A los que dan vítores por el posible derrumbe del “imperio”, habrá que recordarles que los mayores acaudalados del mundo se encuentran en USA, y los 10 más ricos de ese país pueden reunir cerca de 900 mil millones de dólares, que supera el presupuesto anual de los países latinoamericanos, cuyo PIB solo representa el 10% mundial y que con el Coronavirus disminuirá de manera notable y, de encime las grandes fortunas norteamericanas han aumentado con la crisis sanitaria; en razón de lo cual un país como Colombia debe pensar de puertas para adentro, con un multilateralismo relativo, haciendo una labor pedagógico y cultural especialmente en la juventud, para que no se deje llevar de los cantos de sirena del totalitarismo comunista con sus diversas denominaciones.

Los Libertarios del siglo XlX, no se equivocaron al vaticinar que el comunismo de Karl Marx, se convertiría en la madre de la pobreza en el mundo, no solo cuando se tomara el poder en algún país, sino también por su accionar burocrático y entorpecedor, como lo hemos visto en la actualidad con el virus chino, en dónde el régimen comunista no le dio la alerta temprana a la humanidad, sobre la peste que desde agosto del año pasado se pudo estar propagando en China de acuerdo a una investigación de Harvard Medica School en Estados Unidos.

Demostrándose lo calamitoso que ha sido el marxismo para la humanidad en su aplicación práctica, por esa razón no está de más recordar que los sofismas del padre del comunismo fueron repudiados por los obreros en la Internacional de los trabajadores del siglo antepasado con la orientación de Mijaíl Bakunin, quien de una manera magistral describió la ruina del marxismo, en un tratado llamado “La Libertad”.

Así que las personas con más de dos dedos de frente en Latinoamérica, juiciosamente deben rechazar al comunismo totalitario en sus distintas presentaciones, pues usa cualquier patraña para ganarse a las personas que son inquietas aunque les falte capacidad de discernimiento, por ejemplo con el ecologismo, no obstante que el país que más contamina la atmósfera es China que bajo la dictadura comunista envía 12 mil millones de toneladas de CO2 anuales, a lo que hay que sumar el caso colombiano en donde el grupo terrorista del Eln es el principal ecocida, puesto que durante 34 años a volado los oleoductos incrementando la pobreza en las regiones por donde pasa el tubo y cometiendo un crimen ambiental con la flora y la fauna.

Siendo el comunismo propiciador de la pobreza en el mundo, la excusa que usan los mamertos culpando al “imperio”, simplemente es una treta para ocultar la responsabilidad de la gran farsa marxista por las angustias que vive la humanidad, no solo por su accionar criminal cuando ha buscado o defendido el poder político, sino en la actualidad con el Coronavirus, que le trae a la tierra aparte de cientos de miles de muertos y millones de contagiados, un aumento significativo en la pobreza.