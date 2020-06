Petro, el “matarife”

Semanas atrás, tras varios días de expectativa, el señor Daniel Mendoza Leal junto con el periodista, productor Gonzalo Guillén, dieron a conocer la celebre serie, documental “investigativo” al que denominaron “Matarife” en razón de su supuesta autoridad validada por Jueces de la República para llamar como tal al Ex Presidente Álvaro Uribe Vélez y en la que conectó no solo a Uribe si no a varias figuras del Centro Democrático y el actual gobierno con el narcotráfico y paramilitarismo aunque nunca, por lo menos en el caso de Uribe, que nunca ha sido vencido en juicio y cuya inocencia se presume hasta tanto se determine lo contrario en el Poder Judicial.

A pesar de ello, y a pesar de ostentar el cargo de Senador de la República y líder político, el doctor Gustavo Petro no desaprovechó la oportunidad de usar la serie para atizar el fuego en el panorama político cada vez más polarizado en nuestro país. “3 millones de personas han visto la serie “Matarife” un éxito audiovisual absoluto”, celebró Petro el 23 de mayo en su cuenta de Twitter. “La serie Matarife cuenta verdades” afirmó el 6 de junio en la misma cuenta y reculó el 13 de junio diciendo: “El poder en Colombia se ha desnudado y es un poder criminal”.

No deja de ser curioso que Gustavo Petro, quien si ha sido vencido en juicio y cuya participación en la guerrilla del M-19 es un hecho claro y conocido por la opinión pública, quiera darle lecciones al país sobre “el poder criminal” que gobierna a Colombia con el firme y único propósito de seguir impulsando sus fallidas aspiraciones políticas, como si el país, ávido de políticos honestos, transparentes y no polarizadores, tuviera que encontrar en el señor Petro, el mesías que el país necesita para salir de sus ciclos eternos de gobiernos “criminales”, como los que el llama.

Por supuesto, para sus seguidores que a diario se aglomeran en las redes sociales, el prontuario criminal comprobado por el Poder Judicial de Colombia no importa, ni mucho menos importa que la serie del momento, producida también por un personaje de poca monta y con su propio prontuario criminal, diga o no la verdad sobre Álvaro Uribe, lo importante es, como ha dicho otro de los esmirnos de Petro, Gustavo Bolívar “es llevar a Uribe a la cárcel” y prohibido cuestionar, esa es la receta perfecta para que las hordas de seguidores de Petro en las redes amenacen e intimiden a quien se atreva a cuestionarlos.

Este comportamiento, digno de verdaderos “matarifes”, les hace olvidar quizá a los seguidores del doctor Petro que su líder es en realidad un “Matarife” de quien no solo en la opinión pública conocemos su pasado criminal, que por virtud de una amnistía le ha permitido transitar en la vida política de Colombia sin gran dificultad y casi que con amnesia de sus votantes, si no también sus conocidos nexos con quienes hoy integran el “Cartel de los Soles”, una miserable red de narcotráfico liderada por el Gobierno venezolano, a quien Petro y sus hordas defienden hasta la saciedad y ni que decir de las aún dudosas explicaciones sobre el incidente en el cual Petro aparece guardando fajos de billetes en bolsas.

Si Petro y sus seguidores van a atizar las candelas de la opinión pública con “Matarife” es necesario que hagan un ejercicio de reflexión personal y miren al espejo al propio matarife que han investido como su líder político. Si van a hablar de matarifes a punta de indicios sobre los cuales el Poder Judicial no ha llegado a ninguna conclusión, miren a Petro cuyos nexos y pasado criminal han sido una y otra vez comprobados.

En un país donde impera la amnesia por virtud de las amnistías que resultan de procesos de paz equivocados y apresurados, es necesario que de vez en cuando recordemos quienes han sido nuestros verdaderos verdugos y quien es el líder político a quien sin un atisbo de duda podemos llamar “matarife”. La respuesta es Gustavo Petro.

