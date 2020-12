Mientras que en varias naciones de occidente se están buscando energías alternativas, para controlar el cambio climático por los gases de efecto invernadero, China bajo la dirección del Partido Comunista, pone en marcha una nueva unidad del gigantesco Rongsheng Petrochemical en Zhejiang en el noreste de China, y este es solo uno de los cuatro proyectos para refinar petróleo, con lo que busca el país asiático en el 2025, procesar alrededor de 20 millones de barriles por día, según el Instituto de Investigaciones de Economía y Tecnología de la Corporación Nacional de Petróleo de China.

Ante estas circunstancias no se conocen los pronunciamientos de la mayoría de organizaciones ecologistas, que tienen criterios políticos y no científicos sobre la crisis ambiental, y que decir en Colombia de candidatos presidenciales como Gustavo Petro que se rasgan las vestiduras por el cambio climático, pero no condenan al principal foco de contaminación atmosférica como lo es China, que está bajo un régimen marxista leninista; de manera que desgraciadamente el discurso ecologista solo sirve para que políticos demagogos, descresten a sectores de la sociedad que genuinamente están preocupados por el futuro de la vida en el planeta.

Las maldiciones que ha sufrido la humanidad por culpa del comunismo son inconmensurables, y ahí lo estamos viendo con el Covid-19 o peste china, en donde todavía Pekín no le ha presentado disculpas a la humanidad por el origen y la propagación del virus por el mundo, claro que eso hace parte del comportamiento marxista en donde la vida no importa, pues lo que interesa es conquistar o mantener el poder político sin medir las consecuencias; teniendo además la situación calamitosa con el calentamiento global del cual el país asiático es el máximo responsable.

China que es el país más contaminador de la tierra, produce las mayores emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global, generando el 30% de esas emisiones totales de dióxido de carbono(CO2) que son más del doble de las que produce EE.UU; advirtiendo que el CO2 es el principal gas contaminador que produce el cambio climático y que mientras China envía a la atmósfera más de 12 mil millones de toneladas de CO2 al año, Estados Unidos está en el orden de 5 millones; con el agravante de que con las nuevas unidades de refinería en China se aumentará la contaminación ambiental en el planeta.

Sin embargo nunca se ha visto a los ecologistas, protestando por esa situación, ni haciendo plantones en las embajadas de China, tampoco quemando banderas del Partido Comunista chino, lo que demuestra que debe haber un replanteamiento en la lucha por defender el medio ambiente, debido a que grupos de lo que llaman izquierda especialmente marxistas leninistas, se han tomado la dirección de los movimientos ecologistas en varios países, como estrategia para llevar a cabo sus objetivos burocráticos, o sea que la defensa del medio ambiente solamente se queda en un discurso, situación que por supuesto la vemos también en Colombia.

Es curioso observar al senador Jorge Enrique Robledo, que hace pocos días escribió un artículo, titulado: “ Qué hacer con el calentamiento global”, en donde se va por las ramas y no menciona a China como la nación que de lejos es la que más contamina a la tierra, de pronto eso se debe al origen maoísta del senador que no le permite admitir la realidad; y menciona dentro de los 20 países con mayor economía que aporta el 80% del total de GEI, de primeros a EE.UU y a los de la Unión Europea, después a China, siendo eso igual a cuando termina un campeonato de fútbol y un comentarista deportivo, en cambio de nombrar del campeón hacia bajo, menciona en primer lugar a los que le siguen, cuando el campeón indiscutible del desastre ambiental es China y en un asunto tan serio no puede haber anfibología.

China es la quinta nación del mundo con más alto índice de mortalidad como consecuencia de la polución atmosférica, sin embargo con las nuevas medidas petroleras que está tomando, próximamente subirá de posición, aumentando el número de víctimas, mientras que USA es el octavo con más bajos índices de mortalidad como consecuencia de la polución; lo cual significa que a los burócratas comunistas poco les importa que la tierra se convierta en un desierto por el calentamiento global, pues lo que los seduce es gobernar así sea en los mismísimos infiernos.

Es paradójico que mientras que en Norteamérica y Europa se están cerrando refinerías, el Partido Comunista de China se aprovecha de esas circunstancias, para convertir al país asiático en el principal productor de derivados de combustibles fósiles, sin importarle en lo mas mínimo el calentamiento global; aunque partidos y movimientos ecologistas en naciones occidentales proclaman la defensa del medio ambiente, pero al parecer como una trola, porque no se les ve ninguna coherencia con relación a las posturas que asume el régimen chino; de la misma manera en Colombia hay que cuestionar al Partido Alianza Verde, que le debe muchas explicaciones a la ciudadanía sobre su actitud ambiental.