Con el tapabocas oficial, portando la nueva ‘sagrada’ del Deportivo Independiente Medellín, me encontré solo y caminando por las calles del Poblado al abuelo bonachón quien apenas me vio puso sus manos en la cabeza como si lo hubiese sorprendido haciendo algo malo.

Abuelo que alegría verlo, que hace usted por acá y tan lejos de la casa. “Para serle sincero Mauricio me uní a las nuevas protestas de nuestra poderosa hinchada y vengo precisamente del Dann Carlton donde estuvimos exigiendo claridad sobre la venta del equipo, no podemos seguir en esta encrucijada”.

Pero abuelo esas protestas al parecer poco o nada están logrando su objetivo, analice cuantas se han hecho y aparte de un comunicado de la administración del Dann donde le hacen un llamado a la nefasta administración del “Equipo del Pueblo”, lo demás ha sido por parte de ellos más de lo mismo o sea un mar de mentiras.

“Puede que usted tenga razón, pero no podemos dejar que ese “Embeleco de don Raúl” como usted lo llama, haga lo que le dé la gana con nuestro equipo y por muy dueño que sea no puede jugar con nuestro sentimiento y más con el ‘Decano’ del fútbol profesional colombiano”

Si abuelo es verdad para nadie es un secreto que Raúl Giraldo se aprovechó vilmente del sentimiento del hincha del Deportivo Independiente Medellín, mire usted por ejemplo, como sé que lo conozco, apenas pusieron a la venta la nueva ‘sagrada’, salió corriendo a comprarla.

“Eso es lo que más rabia me da, ese amor que le tenemos a nuestro equipo está por encima de cualquier situación y por ello nos abonamos, nos ponemos la nueva ‘piel’ y aparte de renegar y quejarnos, deberíamos estar más unidos como hinchada y sacar a patadas a ese cáncer que tiene el ‘Medallo’

No abuelo, la violencia no es el camino… “mire Mauricio, todo tiene un límite y aunque usted no lo crea o no lo vea, la paciencia se nos está agotando y créame que esto entre la dirigencia del Medellín y nuestra poderosa hinchada no va a terminar bien”.

Asustado como si la amenaza fuera para mí, más por las palabras y el tono de voz del abuelo, quise cambiarle el tema con la nueva ‘sagrada’ pero el veterano seguidor del ‘rojo’ estaba en otra tónica y dejándome ya solo, se fue renegando en contra del mayor accionista.

Quise despedirme pero ya iba lejos, su lento caminar se asimilaba al proceso de venta del Deportivo Independiente Medellín, observé la nueva piel del abuelo bonachón, recordé sus últimas palabras y vino a mi mente el video donde Raúl Giraldo anunciaba el inicio del proceso de venta, naaa esa es otra de sus mentiras, me dijo así mismo.

@emecorrea