No nos olvidemos de nuestra cultura ciudadana para combatir el Covid-19

Durante estos días, en los que se registra el pico de contagios de Covid-19 en Medellín y Antioquia, parece que nos olvidamos de la cultura ciudadana que tanto nos ha caracterizado y, ahora, es cuando realmente necesitamos aplicarla.

El martes 14 de julio, Antioquia registró 994 nuevos casos positivos de Covid-19, 553 de ellos en Medellín, para un total 7.090 casos activos y 3.366 recuperados; lo que demuestra, sin duda alguna, que estamos pasando por el pico de contagios y, lamentablemente, de muertes, cifra que ya asciende a 118 víctimas mortales. Ante dicho panorama, las autoridades de varios municipios del departamento han acudido a la cuarentena total, como medida de urgencia para la prevención de un mayor contagio y protección de los ciudadanos.

Sin embargo, una cosa fue confinar en sus casas a casi la totalidad a los ciudadanos entre el 25 de marzo y el 11 de mayo para contener el virus, es decir, para evitar que llegara, mutara y se propagara rápidamente, como sucedió en Perú, Brasil y Ecuador, por mencionar los casos más cercanos en términos geopolíticos; y otra cosa es volver a la cuarentena estricta para atender el contagio masivo de un virus que ya llegó, mutó, se propagó y hasta puede permanecer en el aire, como la admitió recientemente la OMS. Prueba de ello es Perú, donde a pesar de realizar confinamientos totales, la cifra de muertes por Covid-19 ya supera los 12 mil casos.

Lo anterior podría responder a casos en los que un ciudadano que no sale de su casa, resulta contagiado, como ya ha sucedido con varias amas de casa en el país. Algunos dirán que fue culpa del contacto con un familiar o domiciliario asintomático que llevó el virus hasta su residencia sin darse cuenta, pero eso es tan indescifrable como aquellos casos, que conozco de primera mano, en los que un contagiado no le transmitió el Covid-19 a sus familiares, a pesar de convivir con ellos, abrazarlos y besarlos cuando desconocía que portaba el virus. Pero como no estamos para experimentos y es claro que quedarse en casa no nos hace inmunes, pero sí nos expone menos a un eventual contagio, espero que la nueva cuarentena total de cuatro días tenga buenos resultados, aunque no sea la única alternativa para atender la problemática actual, que continuará después del puente festivo.

Soy un convencido de que debemos salir únicamente a lo necesario -y lo necesario también incluye a las personas que deben desplazarse a sus trabajos formales e informales- y, especialmente, a apostarle, como sociedad, a la prevención y a la cultura ciudadana de respetar las condiciones de la nueva normalidad: guardar la distancia, utilizar tapabocas, lavarnos las manos frecuentemente y evitar las aglomeraciones, ya que el problema actual va más allá de si la gente sale o no sale de su hogar, pues son miles los representantes de las autoridades, por citar un ejemplo, que salen a trabajar todos los días con sus respectivas medidas de bioseguridad y pocos los contagiados, afortunadamente. La problemática por estos días se concentra en casos de indisciplina ciudadana y en la falta de control y sanción a los mismos.

De ahí mi llamado a que, como ciudadanos, extrememos las medidas de bioseguridad y a que no nos confiemos ni, mucho menos, nos olvidemos de esa cultura ciudadana que tanto ha caracterizado a Medellín y a varios municipios de Antioquia; esa cultura ciudadana que, durante los primeros tres meses de la cuarentena en el país, le permitió a nuestro departamento tener una cifra baja de contagios y muertes en comparación con las de otras zonas del país más pobladas, como Bogotá, Valle, Bolívar y Atlántico; esa cultura ciudadana que mostraba el comportamiento ejemplar de los paisas en los medios de comunicación nacionales; esa cultura ciudadana en la que se destacaba el uso del tapabocas y el distanciamiento social en sitios públicos, como el Metro.

Por lo anterior, bienvenidas las campañas preventivas y de cultura ciudadana sobre el Covid-19 -independientemente de dónde vengan-, porque son el motor para que tengamos ciudadanos conscientes y empoderados en la lucha contra este virus, ya que después de la cuarentena total, la mayoría de ciudadanos tendrán que salir, nuevamente, a la calle por razones asociadas a su supervivencia y es ahí donde debe prevalecer la cultura ciudadana, la cual, junto a un estricto control de las autoridades y al monitoreo constante a los casos positivos, será fundamental para enfrentar este virus.