Cambiando de emisora, me detuve a escuchar una canción grosera, bueno, así llamaban en mi casa esa música parrandera que, entre letras o estribillos, va teniendo un doble sentido. Yo no diría música grosera sino maliciosa y con un toque de humor picante, ritmos pegajosos que a pesar de los años nunca pasan de moda. En mi larga vida, puedo decir, o mejor asegurar, que todos los diciembres, ininterrumpidamente, ha sonado en la radio esa “música parrandera” como suelen nombrarla.

Recuerdo que mi padre y mis hermanos mayores ponían en el tocadiscos canciones de Gildardo Montoya como: “El aguardientoski”, “El arruinao”, “Seguro que sí”, y, el infaltable, “…trovador del valle”, escuchar esos temas era sinónimo de que estábamos en navidad, pero, la navidad verdadera, no esa que en los últimos años algunas emisoras empiezan a invocar desde septiembre. Lo curioso de esta música es que como por arte de magia inunda nuestras mentes de un cúmulo de recuerdos revueltos con ese olorcito a musgo fresco, ropa nueva, pólvora y, porque no, a aguardiente.

Puede sonar ridículo pero estoy convencido que cualquiera que haya nacido en estas agrestes montañas antioqueñas ha escuchado alguna vez esta música maliciosa que invita al recogimiento familiar en medio del pesebre y el arbolito de navidad. Traje a mi memoria también a Joaquín Bedoya con su tema “Échele más agua a la sopa”, “Mija… échele más agua a la sopa. Porque vienen a almorzar Agustín con Juan Gabriel…” Una parodia que refleja la idiosincrasia de estos pueblos montañeros, donde siempre había algo para darle a quien llegara a la casa, en medio de la pobreza nuestras mamás siempre hacían un poquito de más “por si las moscas”, ah, eran los tiempos en que las visitas llegaban con la parva para el algo.

Sería injusto dejar de nombrar a Octavio Mesa, a quien las emisoras no le ponían sus discos por groseros, porque ese sí decía unas palabras grandotas. Cuenta la historia que este gran artista empezó a componer y cantar música parrandera a mediados de los años cincuenta, cuando las letras sólo eran picarescas y tenían un leve doble sentido, pero, lo de él no era el doble sentido sino directo a la grosería, eso quedó claro en “Los Relajos del Arriero”, donde demostró que su canto eran versos de grueso calibre.

La pregunta que yo me hago siempre es, ¿por qué esos ritmos o tonadas no pasan de moda existiendo hoy tantos cantantes?, y, la respuesta que me han dado es que estos hombres fueron verdaderos cantantes y compositores, personas inteligentes, creativas e ingeniosas que sabían componer y hacer rimar sus ideas en medio del doble sentido y la alegría.

Ante semejante popularidad quiero destacar algo curioso, y es que ninguno de ellos tuvo avión propio, ni se pintaron el cabello, tampoco ganaron premios grammy y siguen tan vigentes como la primera vez que sonaron sus canciones. Hay algo en ese género musical que hace que esa música maliciosa no pase de moda, ahora, es increíble ver como los jóvenes de hoy se saben esas canciones y las entonan como si hubieran nacido en tiempos pretéritos.

No puedo dejar por fuera de este relato a Guillermo Buitrago, conocido como el jilguero de la Sierra Nevada o el trovador del Magdalena, quien en los años cuarenta, en medio de la violencia partidista, quiso gritar en la plaza a todo pulmón, ¡“viva el partido liberal”!, algo que no podía hacer evitando alterar el orden público, de ahí nace la inolvidable canción, “yo quiero pegar un grito y no me dejan, yo quiero pegar un grito vagabundo…”

Cuentan quienes saben que fue él quien dio a conocer los primeros paseos del maestro Rafael Escalona y de Emiliano Zuleta, destacados compositores reconocidos en muchas partes del mundo, eran los años en que los vallenatos se cantaban con guitarras, vallenatos originales sin mezclas raras. Lo cierto es que Guillermo Buitrago se inmortalizó con temas como, “la víspera de año nuevo”, “las mujeres a mí no me quieren”, “ron de vinola” y muchas otras más.

En los bailes decembrinos no podían faltar dos súper exitosos intérpretes, que tampoco pasan de moda, cada día cantan mejor, se trata Rodolfo Aicardi y Gustavo “el loco” Quintero, quienes suenan y suenan en las rumbas de estos tiempos posmodernos. En fin, tantos cantantes y tantos ritmos que no pierden vigencia a pesar de los años.

Tal vez, con el tiempo los villancicos y la música decembrina se canten en reggaetón o champeta y algunos otros ritmos más, nada es eterno y todo puede suceder, no quiero decir que esté en desacuerdo, solo que por más audiencia que tengan estos cantantes de música maliciosa y bailable, algún día se dejarán de oír, de eso estoy seguro. Tal vez las futuras generaciones se burlen de nuestra música maliciosa y de la forma como celebrábamos los diciembres.

*****

Pd: Da tristeza pensar que muchos puestos del comedor estarán vacíos en estas fiestas decembrinas debido a la pandemia, ojalá nosotros tengamos muchas navidades más.